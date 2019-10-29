Группа "Время и Стекло" после долгого перерыва выпустила новый клип (видео)

В клипе оживают самые яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини.

Группа "Время и Стекло" порадовала поклонников новым клипом.

Коллектив представил клип на композицию "Лох" из новой пластинки VISLOVO. Режиссером работы выступила Таню Муиньо, которая, создает клипы многим украинским и зарубежным звездам.

Читайте такжеВышел первый украинский трейлер новой версии хоррора "Проклятие" (видео)

В клипе оживают самые яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рейверские очки, кепи и снебпеки, цепи и максимум несочетаемых аксессуаров, гофре, глиттер, мелирование и гелевые укладки.

Надя и Позитив стали героями-ассоциациями эпохи нулевых. Надя появляется в образе типичной для того времени длинноногой блондинки, которая копирует стиль Кристины Агилеры, владелицы салона красоты и дерзкой койотки. А Позитив успел перевоплотиться в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, бэд боя на Ferrari и бармена.