"Том и Джерри" возвращаются: стала известна новая дата выхода полнометражного фильма

Для персонажей Тома и Джерри будет использована компьютерная графика.

Стала известна новая дата выхода полнометражного фильма «Том и Джерри» от студии Warner Bros.

Об этом сообщает THR.

Читайте также"Джокер" побил рекорд кассового сбора: за выходные – $93 миллионаОтмечается, что киноадаптация популярного мультфильма выйдет в прокат раньше запланированного срока – 23 декабря 2020 года вместо апреля 2021-го.

Режиссером выступит Тим Стори. В картине сыграют Хлоя Грэйс Морец, Майкл Пенья, Кен Жонг, Роб Дилэйни и др. Для персонажей Тома и Джерри будет использована компьютерная графика.

Также известно, что действие фильма развернется в фешенебельном отеле, где заводится мышь Джерри. Он может серьезно подпортить предстоящее свадебное торжество, поэтому работница отеля заводит кота Тома, чтобы тот разобрался с грызуном.

Как ранее сообщал УНИАН, кинорежиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар».