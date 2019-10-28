Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

Наибольшую популярность у широкой публики Линч снискал после выхода мистического сериала "Твин Пикс".

Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье, 27 октября, почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.

Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств, размещенном в Twitter.

Вместе с Линчем почетной награды удостоились итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Награду им. Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, получила актриса Джина Дэвис.

David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscarspic.twitter.com/lfnCFWpJpr — The Academy (@TheAcademy) October 28, 2019

Ранее кинокритики указывали, что Линч во многом предвосхитил появление таких феноменов в кино, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и братья Коэны.

Дэвид Линч - представитель американского независимого кино, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

Наибольшую популярность у широкой публики Линч снискал после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (1990-1991).

Всего за свою карьеру Линч снял 10 полнометражных картин, и многие из них, такие как "Человек-слон" (1980), "Синий бархат" (1986), "Дикие сердцем" (1990), стали классикой кино.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение вручить кинорежиссеру Дэвиду Линчу почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф.

В отличие от других наград Американской академии киноискусств, лауреаты почетных премий за выдающийся вклад в кинематограф определяются не всеми ее членами, а в более узком кругу — советом управляющих организации.