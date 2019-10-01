Опубликован первый трейлер супергеройского блокбастера «Хищные птицы» с Марго Робби (видео)

Сюжет фильма будет посвящен команде героинь комиксов DC во главе с Харли Квинн.

Компания Warner Bros. представила первый официальный трейлер блокбастера «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн», в котором актриса Марго Робби возвращается к роли одноименной антигероини.

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Сюжет фильма будет посвящен команде героинь комиксов DC во главе с Харли Квинн. Девушки будут противостоять криминальному авторитету и бизнесмену Роману Сионису. Роль антагониста досталась Юэну Макгрегору.

Фильм войдет в кинематографическую «Расширенную вселенную DC».

В США фильм выйдет на экраны7 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Человек-паук не покинет киновселенную Marvel. Компании Sony Pictures и Marvel смогли прийти к новому соглашению по совместному использованию в своих фильмах.