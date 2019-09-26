Режиссеру фильма "Донбасс" вручили премию имени Довженко (видео)

Премию вручил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Украинскому режиссеру Сергею Лознице вручили Государственную премию имени Александра Довженко за создание полнометражного фильма «Донбасс».

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Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта, награждение состоялось сегодня в Киеве. Премию вручил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

«С вашим именем Украина связывает возрождение украинского кино и возрождение культурной дипломатии. То, что вы делаете, представляет Украину за рубежом. Это очень хорошо, что нас знают не только по проблемам, но и по творческим достижениям - во многом это и ваша заслуга», - подчеркнул Бородянский.

В свою очередь режиссер сказал, что для него большая честь получить эту государственную награду.

В пресс-службе напомнили, что 3 июля 2019 года Комитет по Государственной премии Украины имени Александра Довженко единогласно (8 из 8 голосов) заявили ходатайство перед президентом Украины о присуждении премии 2019 года Сергею Лознице за фильм «Донбасс» (2018 год).

28 августа глава государства подписал соответствующий указ.

Драматический фильм «Донбасс» вышел на экраны в 2018 году (совместное производство Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии).

На 71-м Каннском международном фестивале лента получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд», а также стала фильмом-открытием фестиваля.