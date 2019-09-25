Настоящий хоррор: солистка THE HARDKISS появилась в образе вампира в новом клипе
18:58, 25 сентября 2019Кино и музыка
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С наступлением рассвета героиня сгорает от солнечных лучей и перерождается, как птица феникса.
Популярная украинская группа THE HARDKISS выпустила мистический клип на песню "Жива".
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Официальное видео опубликовано на канале группы в Youtube.
В начале клипа солистка группы Юлия Санина превращается в вампира. Она предстает в готическом образе с черными линзами и длинными ногтями. С наступлением рассвета героиня сгорает от солнечных лучей и перерождается, как птица феникса.
Режиссером мистического клипа стал Митти Мисюра.
Как сообщал УНИАН, солистка The Hardkiss примеряла 10 необычных образов в лирик-видео на песню "Хто,як не ти".
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