Настоящий хоррор: солистка THE HARDKISS появилась в образе вампира в новом клипе

С наступлением рассвета героиня сгорает от солнечных лучей и перерождается, как птица феникса.

Популярная украинская группа THE HARDKISS выпустила мистический клип на песню "Жива".

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Официальное видео опубликовано на канале группы в Youtube.

В начале клипа солистка группы Юлия Санина превращается в вампира. Она предстает в готическом образе с черными линзами и длинными ногтями. С наступлением рассвета героиня сгорает от солнечных лучей и перерождается, как птица феникса.

Режиссером мистического клипа стал Митти Мисюра.

Как сообщал УНИАН, солистка The Hardkiss примеряла 10 необычных образов в лирик-видео на песню "Хто,як не ти".