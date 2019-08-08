Солистка The Hardkiss примеряла 10 необычных образов в лирик-видео на новую песню (фото)
19:03, 08 августа 2019Кино и музыка
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Группа презентовала видео на песню "Хто як не ти".
Популярная украинская группа The Hardkiss презентовала лирик-видео на свою песню "Хто як не ти", которая вошла в их третий студийный альбом "Залізна ластівка".
Видео опубликовали на официальном Youtube-канале группы.
В видео солистка группы Юлия Санина предстала в 10 разных необычных образах, отражающих различные состояния девушки и перекликающихся с текстом песни.
Режиссерами видео выступили сами участники группы: Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко. За костюмы, прически и макияж отвечали Слава Чайка и Виталий Дацюк.
Как сообщал УНИАН, недавно эпатажная украинская певица MARUV презентовала клип на свою новую песню "Между нами".
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