Солистка The Hardkiss примеряла 10 необычных образов в лирик-видео на новую песню (фото)

Группа презентовала видео на песню "Хто як не ти".

Популярная украинская группа The Hardkiss презентовала лирик-видео на свою песню "Хто як не ти", которая вошла в их третий студийный альбом "Залізна ластівка".

Видео опубликовали на официальном Youtube-канале группы.

В видео солистка группы Юлия Санина предстала в 10 разных необычных образах, отражающих различные состояния девушки и перекликающихся с текстом песни.

Режиссерами видео выступили сами участники группы: Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко. За костюмы, прически и макияж отвечали Слава Чайка и Виталий Дацюк.

Как сообщал УНИАН, недавно эпатажная украинская певица MARUV презентовала клип на свою новую песню "Между нами".