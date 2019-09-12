С пометкой "18+": MONATIK выпустил новый "жаркий" клип (видео)

Съемки клипа проходили на Кубе.

Популярный украинский певец MONATIK презентовал "жаркий" клип на свою песню "Каждый раз".

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Официальное видео с пометкой "18+" опубликовано на Youtube-канале артиста. Режиссером видео стала известный украинский клипмейкер Таня Муиньо, которая недавно сняла клип для американской поп-звезды Кэтти Пери.

Съемки клипа проходили на Кубе. В видео показаны красочные пейзажи столицы острова - Гаваны. Не обошлось и без страстных кубинских танцев.

"Эта видеоработа о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно - что внутри", - комментирует клип MONATIK.