Кэти Перри выпустила яркий клип, снятый украинским режиссером (видео)
12:23, 31 августа 2019Кино и музыка
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Для Тани Муиньо, известной своими клипами для MONATIK, NK и "Время и Стекло", это была первая работа с западным артистом.
Популярная американская певица Кэти Перри презентовала клип на песню "Small Talk" от украинского режиссера Тани Муиньо.
Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.
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Сюжет клипа рассказывает о любви к собакам, хотя в самой песне поется о бывших возлюбленных. Одним из главных героев клипа стал домашний любимец Кэти Перри - пес по кличке Наггет. Помимо него, в съемках клипа приняли участие еще более двух десятков собак.
Для Тани Муиньо, известной своими клипами для MONATIK, NK и "Время и Стекло", это была первая работа с западным артистом.
Как сообщал УНИАН, ранее Таня Муиньо сняла клип для известного рэпера.
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