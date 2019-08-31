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Кэти Перри выпустила яркий клип, снятый украинским режиссером (видео)

12:23, 31 августа 2019
Кино и музыка
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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.

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Сюжет клипа рассказывает о любви к собакам, хотя в самой песне поется о бывших возлюбленных. Одним из главных героев клипа стал домашний любимец Кэти Перри - пес по кличке Наггет. Помимо него, в съемках клипа приняли участие еще более двух десятков собак.

Для Тани Муиньо, известной своими клипами для MONATIK, NK и "Время и Стекло", это была первая работа с западным артистом.

Как сообщал УНИАН, ранее Таня Муиньо сняла клип для известного рэпера.

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Теги: #клип#Кэти Перри