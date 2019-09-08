«Джокер» с Хоакином Фениксом получил главную награду Венецианского кинофестиваля

Фильм посвящен истории неудачливого комика Артура Флека, который становится суперзлодеем.

Психологический триллер «Джокер», посвященный культовому суперзлодею комиксов DC, получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

Как сообщает DW, церемония закрытия фестиваля состоялась 7 сентября.

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Гран-при жюри - второй по значимости награды фестиваля, был удостоен режиссер Роман Полански за историческую драму "Я осуждаю". Фиотм посвящен делу Альфреда Дрейфуса, несправедливо осужденного на фоне антисемитских настроений во Франции в конце 19 века.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил шведский режиссер Рой Андерссон за мелодраму "О бесконечности". Приз за лучший сценарий получил живущий в Гонконге режиссер Юньфань за анимационную ленту "Дом 7 по Черри Лейн".

Итальянца Лука Маринелли признали лучшим актером за роль в картине "Мартин Иден". Лучшей актрисой стала француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в драме "Глория Мунди".

Лента «Джокер» посвящена истории неудачливого комика Артура Флека, который становится преступником под давлением жизненных обстоятельств и психических проблем. Взяв себе псевдоним «Джокер», Флек становится суперзлодеем, главным противником Бэтмена. Режиссером выступил Тодд Филлипс, главную роль исполнил Хоакин Феникс.

Ранее сообщалось, что новый «Джокер» стал самым высокооцененным кинокомиксом в истории.