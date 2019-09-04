Лидер на IMDB: новый "Джокер" стал лучшим кинокомиксом в истории

"Джокер" обогнал самый кассовый фильм в истории "Мстители: Финал", который оценили в 8,6 балла.

Новый фильм «Джокер» стал самым высокооцененным кинокомиксом в истории.

Об этом сообщает издание The Independent, ссылаясь на данные с International Movie Data Base.

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Рейтинг картины по отзывам 7 тысяч 689 пользователей составил 9,6 балла из максимальных 10. Отмечается, что после выхода ленты на большие экраны показатель, вероятно, изменится, однако на данный момент фильм обходит «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, который набрал на портале 9 баллов.

Также новый «Джокер» обогнал самый кассовый фильм в истории «Мстители: Финал», который оценили в 8,6 балла.

Выход картины в кинотеатрах запланирован на октябрь месяц.

Как сообщал УНИАН, на Youtube-канале Warner Bros Pictures опубликован финальный трейлер фильма «Джокер», посвященный культовому суперзлодею комиксов DC.