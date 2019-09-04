Их ответ HBO: появился трейлер российского "Чернобыля" с бесами и путешествиями во времени (видео)

В трейлере один из главных персонажей оказывается одержим неким бесплотным существом, дающим ему сверхспособности, а другие герои обсуждают путешествия во времени.

В сети появился трейлер полнометражного фильма «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал», который станет заключительной частью одноименного сериала. Читайте также"Куда ты пропала, Бернадетт?": что нужно знать о самой интригующей кинопремьере сентября (видео) Ролик опубликован на YouTube-канале ТНТ. В трейлере один из главных персонажей оказывается одержим неким бесплотным существом, дающим ему сверхспособности, а другие герои обсуждают путешествия во времени. У ленты будет три разных финала, однако смогут ли зрители сами выбрать концовку, пока не уточняется.

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