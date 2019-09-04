Их ответ HBO: появился трейлер российского "Чернобыля" с бесами и путешествиями во времени (видео)
14:27, 04 сентября 2019Кино и музыка
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В трейлере один из главных персонажей оказывается одержим неким бесплотным существом, дающим ему сверхспособности, а другие герои обсуждают путешествия во времени.
В сети появился трейлер полнометражного фильма «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал», который станет заключительной частью одноименного сериала.
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Ролик опубликован на YouTube-канале ТНТ.
В трейлере один из главных персонажей оказывается одержим неким бесплотным существом, дающим ему сверхспособности, а другие герои обсуждают путешествия во времени.
У ленты будет три разных финала, однако смогут ли зрители сами выбрать концовку, пока не уточняется.
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