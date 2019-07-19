цей матеріал доступний українською

Опубликован финальный трейлер хоррора "Оно 2" (видео)

09:29, 19 июля 2019
Кино и музыка
179 0
В украинский прокат хоррор "Оно 2" выйдет 5 сентября / кадр из фильма "Оно"

События происходят спустя 27 лет после первой части. Повзрослевшие члены "Клуба неудачников" снова сталкиваются с жутким клоуном Пеннивайзом.

Читайте такжеПопулярный сериал "Сплетница" вернется на экраны

Режиссер картины - Энди Мускетти, который также снял первую часть. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой ("Сплит", "Грязь") , Джессика Честейн ("Большая игра", "Нулевая видимость 30"), Билл Хейдер (сериал "Барри"), Айзая Мустафа (сериал "Сумеречные охотники") и другие.

Роль клоуна-убийцы снова сыграл шведский актер Билл Скарсгард.

В украинский прокат хоррор "Оно 2" выйдет 5 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм#фильм ужасов