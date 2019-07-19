Опубликован финальный трейлер хоррора "Оно 2" (видео)

События фильма происходят спустя 27 лет после первой части.

Warner Bros. UK опубликовала финальный трейлер фильма ужасов "Оно 2".

События происходят спустя 27 лет после первой части. Повзрослевшие члены "Клуба неудачников" снова сталкиваются с жутким клоуном Пеннивайзом.

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Режиссер картины - Энди Мускетти, который также снял первую часть. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой ("Сплит", "Грязь") , Джессика Честейн ("Большая игра", "Нулевая видимость 30"), Билл Хейдер (сериал "Барри"), Айзая Мустафа (сериал "Сумеречные охотники") и другие.

Роль клоуна-убийцы снова сыграл шведский актер Билл Скарсгард.

В украинский прокат хоррор "Оно 2" выйдет 5 сентября.