Опубликован финальный трейлер хоррора "Оно 2" (видео)
09:29, 19 июля 2019Кино и музыка
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События фильма происходят спустя 27 лет после первой части.
В украинский прокат хоррор "Оно 2" выйдет 5 сентября / кадр из фильма "Оно"
Warner Bros. UK опубликовала финальный трейлер фильма ужасов "Оно 2".
События происходят спустя 27 лет после первой части. Повзрослевшие члены "Клуба неудачников" снова сталкиваются с жутким клоуном Пеннивайзом.
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Режиссер картины - Энди Мускетти, который также снял первую часть. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой ("Сплит", "Грязь") , Джессика Честейн ("Большая игра", "Нулевая видимость 30"), Билл Хейдер (сериал "Барри"), Айзая Мустафа (сериал "Сумеречные охотники") и другие.
Роль клоуна-убийцы снова сыграл шведский актер Билл Скарсгард.
В украинский прокат хоррор "Оно 2" выйдет 5 сентября.
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