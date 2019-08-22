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Светлана Лобода "засветила" в сети фрагмент новой песни (видео)

16:24, 22 августа 2019
Кино и музыка
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода "засветила" в сети фрагмент новой песни.

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На видео, которое певица опубликовала в Instagram слышно фрагмент мелодии нового трека.

"Готовим на "Новую Волну" бомбу. Слышите трек?", - подписала она видео.

Певица также не упустила возможность продемонстрировать на видео глубокое декольте.

"Света, уже знаю это будет хит!!!! Очень ждем!", - отреагировали в сети.

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Теги: #певица#Светлана Лобода