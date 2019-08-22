Светлана Лобода "засветила" в сети фрагмент новой песни (видео)
16:24, 22 августа 2019Кино и музыка
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Певица также не упустила возможность продемонстрировать на видео глубокое декольте.
готовим на Новую Волну бомбу. слышите трек?☝️😌😁👸 @newwave_official @igorkrutoy65 👻🙀 #24#25#августа
Украинская певица Светлана Лобода "засветила" в сети фрагмент новой песни.
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На видео, которое певица опубликовала в Instagram слышно фрагмент мелодии нового трека.
"Готовим на "Новую Волну" бомбу. Слышите трек?", - подписала она видео.
Певица также не упустила возможность продемонстрировать на видео глубокое декольте.
"Света, уже знаю это будет хит!!!! Очень ждем!", - отреагировали в сети.
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