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Стало известно название юбилейного фильма о Джеймсе Бонде (видео)

10:53, 21 августа 2019
Кино и музыка
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Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде / фото flickr.com

Съемки фильма уже начались. Всё это время его кодовым названием было "Бонд 25". Однако продюсеры наконец-то рассекретили настоящее название. Юбилейный фильм будет называться "Нет времени умирать" (No Time to Die).

Как сообщал УНИАН, роль Джеймса Бонда вновь исполнит Дэниел Крейг, а главного злодея сыграет лауреат премии "Оскар" этого года Рами Малек.

Премьера фильма состоится 3 апреля 2020 года в Британии и 8 апреля в США.

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Теги: #фильмы о Джеймсе Бонде#Джеймс Бонд