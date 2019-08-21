Стало известно название юбилейного фильма о Джеймсе Бонде (видео)

Премьера фильма состоится 3 апреля 2020 года в Британии и 8 апреля в США.

В следующем году на экраны кинотеатров выйдет 25-й фильм об агенте Джеймсе Бонде.

Съемки фильма уже начались. Всё это время его кодовым названием было "Бонд 25". Однако продюсеры наконец-то рассекретили настоящее название. Юбилейный фильм будет называться "Нет времени умирать" (No Time to Die).

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25#NoTimeToDiepic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

Как сообщал УНИАН, роль Джеймса Бонда вновь исполнит Дэниел Крейг, а главного злодея сыграет лауреат премии "Оскар" этого года Рами Малек.

Премьера фильма состоится 3 апреля 2020 года в Британии и 8 апреля в США.