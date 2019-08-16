Сценарист «Чернобыля» от HBO выразил сочувствие авторам российского сериала о катастрофе

Крейг Мейзин видел, как комментаторы «уничтожают» трейлер российского сериала на YouTube.

Сценарист мини-сериала «Чернобыль» от HBO Крейг Мейзин выразил сочувствие создателям российского сериала о Чернобыльской катастрофе, сюжет которого завязан на охоте российских силовиков на агента ЦРУ.

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Такое заявление сценарист сделал в беседе с журналистами IndieWire.

«Я думаю, это сложно – делать телешоу, и независимо от того, что происходит с политикой, Путиным и правительством, в своем сердце я всегда буду сочувствовать тем, кто в этом работает», – отметил Мейзин, комментируя грядущий сериал российского канала «НТВ».

По словам Мейзина, даже если цель сериала – опорочить его работу, или пропагандировать ложную версию произошедшего, он видит как комментаторы (в том числе – русскоязычные) «уничтожают» российский сериал на YouTube. Сценарист признался, что знает, каково это.

Мейзин отметил, что хотел бы пообщаться с авторами российского телешоу за ланчем.

Напомним, в июле в сети опубликовали трейлер российского сериала "Чернобыль", премьера которого запланирована на следующий год. По сюжету, в сериале будет рассказываться не только про саму аварию на ЧАЭС, но о периоде до и после катастрофы. При этом действия будут разворачиваться вокруг агента ЦРУ, приехавшего в Припять.

Трейлер получил множество негативных отзывов от пользователей сети. Многие сравнили его с сериалом "Чернобыль" от американского канала HBO, ставшим сенсацией в этом году.