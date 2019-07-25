"Пародия на кино": в сети появился трейлер российского сериала "Чернобыль" про агентов КГБ и ЦРУ (видео)

Трейлер получил множество негативных отзывов от пользователей сети.

В сети опубликовали трейлер российского сериала "Чернобыль", премьера которого запланирована на следующий год.

По сюжету, в сериале будет рассказываться не только про саму аварию на ЧАЭС, но о периоде до и после катастрофы. При этом действия будут разворачиваться вокруг агента ЦРУ, приехавшего в Припять.

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"Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города", - говорится в описании сюжета.

Трейлер получил множество негативных отзывов от пользователей сети. Многие сравнили его с сериалом "Чернобыль" от американского канала HBO, ставшим сенсацией в этом году.

"Тот неловкий момент, когда у британцев антураж в фильме про СССР получился лучше, чем у страны которая этим СССР была", "Так ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали", "В 3-минутном трейлере ляпов больше, чем во всех сериях от HBO", "Всё гармонично: Россия - пародия на страну, а это пародия на кино", "Господи, не выпускайте это на экраны, прошу вас! Даже по трейлеру понятно что это дно", - пишут в комментариях под видео.