Украинская группа вошла в пятерку лучших молодых команд на легендарном рок-фестивале Wacken (видео)
Украинская рок-группа «Чумацький шлях» заняла четвертое место на международном конкурсе молодых команд Metal Battle, который ежегодно проходит в рамках знаменитого немецкого фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air.
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Как сообщается на сайте конкурса, в этом году в нем приняли участие исполнители из 30 стран. На протяжении трех дней группы выступали на одной из сцен фестиваля, после чего жюри назвало пятерку лучших.
1 место – Varang Nord (Латвия)
2 место – Archaic (Венгрия)
3 место – Drunken Buddha (Испания)
4 место – Чумацький шлях (Украина)
5 место – Vane (Польша)
Отмечается, что пятеро финалистов получили призовые деньги и ряд поощрительных призов.
В 2018 году Украину на Metal Battle также представлял «Чумацький шлях». Команда заняла на конкурсе второе место.