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Стало известно, кто может стать принцем для чернокожей Русалочки в новом фильме Disney

13:33, 17 июля 2019
Кино и музыка
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Гарри Стайлс может исполнить роль принца в новом фильме "Русалочка" / фото коллаж УНИАН

Роль принца Эрика в киноадаптации  диснеевского мультфильма "Русалочка" может достаться экс-участику популярного бойзбенда One Direction Гарри Стайлсу.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, молодой актер прошел кастинг на эту роль и уже ведет переговоры с создателями фильма.Однако пока ни сам актер, ни Disney пока информацию не подтвердили.

После ухода из группы Стайлс решил начать актерскую карьеру. Он уже успел снятся в фильме Кристофера Нолана о Второй мировой войне "Дюнкерк", который получил оценку 7,9 на IMDb.

Как известно, роль русалки Ариэль в фильме исполнит R&B-певица Хейли Бейли. Как отмечает издание, главные роли, доставшиеся Бейли и Стайлсу, говорят о том, что музыка будет иметь центральную роль в фильме.

Хейли Бейли / фото instagram.com/chloexhalle

Также сообщается, что ведут переговоры об участии в фильме Мелиссы Маккарти (может сыграть роль ведьмы Урсулы), Джейкоба Трембле и певицы Аквафины.

Как сообщал УНИАН, в сети появился тизер 9 сезона популярного сериала "Американская история ужасов", который раскрывает актерский состав.

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Теги: #актер#фильм#Disney