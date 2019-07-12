Появился тизер 9 сезона "Американской истории ужасов": рассекречен актерский состав (видео)
В сети появился тизер 9 сезона популярного сериала "Американская история ужасов", который раскрывает актерский состав.
Видео у себя в Instagram опубликовал шоуранер сериала Райан Мерфи.
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Новая часть сериала получила название "1984" (отсылка к известной антиутопии Джорджа Оруэлла "1984"), она будет посвящена хоррорам 80-х годов. В 9 сезоне появятся как актеры, полюбившиеся по предыдущим частям, так и новые лица.
В частности, в роликах появились такие актеры, как Эмма Робертс, Коди Ферн, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Мэтью Моррисон, Джон Кэрролл Линч, Дерон Хортон, Гас Кенуорти, а также актриса-трансгендер Анжелика Росс.
Премьера 9 сезона "Американской истории ужасов" состоится 18 сентября.
Как сообщал УНИАН, телеканал FX продлил сериал "Американская история ужасов" на десятый сезон. Об этом было официально объявлено 3 августа 2018 года. Ни дата выхода, ни подробности будущей истории пока не известны.