Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем
10:30, 09 июля 2019Кино и музыка
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Стинг должен был выступить на джазовом фестивале в Генте.
Информация о возврате билетов последует в ближайшее время / timeoutdubai.com
Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.
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Информация об этом была опубликована в Twitter-аккаунте исполнителя.
«Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте сегодня вечером должно быть отменено по рекомендации врача. Информация о возврате билетов последует в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года в киевском Дворце спорта Стинг дал концерт. Британец пел с ямайским вокалистом Шеги.
Билеты на шоу стоили от двух до десяти тысяч гривень. Публика аплодировала и не отпускала певца со сцены.
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