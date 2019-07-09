Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем

Стинг должен был выступить на джазовом фестивале в Генте.

Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.

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Информация об этом была опубликована в Twitter-аккаунте исполнителя.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте сегодня вечером должно быть отменено по рекомендации врача. Информация о возврате билетов последует в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года в киевском Дворце спорта Стинг дал концерт. Британец пел с ямайским вокалистом Шеги.

Билеты на шоу стоили от двух до десяти тысяч гривень. Публика аплодировала и не отпускала певца со сцены.