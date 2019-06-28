В Карловых Варах открывается 54-й международный кинофестиваль

В конкурсной программе фестиваля будет участвовать украинская лента режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие».

Сегодня на известном чешском курорте Карловы Вары торжественно откроется 54-й международный кинофестиваль.

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В этом году в его программе около 200 художественных и документальных фильмов со всех стран мира.

За высшую награду фестиваля – «Золотой глобус» будут бороться фильмы в главной секции, секции «На Восток от Запада» и в секции документальных фильмов, пишет “Радио Свобода”.

В конкурсной программе фестиваля будет участвовать украинская лента режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие».

Членом жюри фестиваля является известный украинский режиссер Сергей Лозница.

Главным гостем нынешнего фестиваля является известная американская актриса Джулианна Мур. Именно она во время церемонии открытия фестиваля первой пройдется известной красной дорожкой.

Карло-Варський кинофестиваль продлится до 6 июля. В этот день будут объявлены фильмы – победители, лучшие режиссеры и актеры.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах впервые был проведен в 1946 году, с 1956 года относится к самой высокой международной категории «А», так же как Венецианский или кинофестиваль в Каннах. От 1994 году кинофестиваль в Карловых Варах проводится ежегодно.