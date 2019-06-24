В Москве умер легендарный актер, звезда фильмов "Овод" и "Человек-невидимка"

Артист скончался в возрасте 59 лет. Похоронят его в Киеве.

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни в Москве.

Об этом сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский.

"Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал он.

Информацию о гибели актера подтвердила и его супруга Ольга Смирягина на странице в Facebook.

"Андрея сегодня не стало…Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек", - сообщила она.

Смирягина также уточнила, что актера похоронят в Киеве.

При этом, по данным 5 канала, Харитонов умер от рака желудка, с которым боролся долгие годы. Заболевание так и не удалось победить, несмотря на шесть перенесенных операций.

Харитонов родился в Киеве в 1959 году. Как актер он дебютировал ролью Овода в одноименном фильме.

Он сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, Человек-невидимка, Тайна Черных дроздов, Вольный ветер.

С 1984 по 1990 годы он был ведущим артистом Малого театра в Москве.

В 1991 году Харитонов снял художественный фильм Жажда страсти, который был удостоен ряда наград.