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Известный канадский режиссер снял фильм о жизни на столичной Троещине (видео)

14:56, 20 июня 2019
Кино и музыка
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Режиссер показал свое видение жизни молодежи на Троещине / кадр из фильм/officiel-online.com

Тизер фильма появился на YouTube-канале LOfficielUkraine.

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Штейнер известен своими видеоработами для мировых брендов Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy и других. Свою новую мультимедийную инсталляцию под названием Troya, от сокращенного названия киевской Троещины, он презентовал в Нью-Йорке.

В мини-фильме режиссер показал свое видение жизни молодых парней, живущих в спальном районе Киева.

По словам автора, в фильмы показаны "мужественность, чувственность и страсти" главных героев.

Как сообщалось, сериал "Чернобыль" от HBO стал самым рейтинговым телевизионным сериалом в рейтинге IMDb.

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Теги: #Киев#Троещина#фильм