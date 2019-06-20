Известный канадский режиссер снял фильм о жизни на столичной Троещине (видео)

По словам автора, в фильмы показаны "мужественность, чувственность и страсти" главных героев.

Известный канадский режиссер Гордон фон Штайнер презентовал короткометражку о парнях, которые живут в спальном районе Киева Троещине.

Тизер фильма появился на YouTube-канале LOfficielUkraine.

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Штейнер известен своими видеоработами для мировых брендов Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy и других. Свою новую мультимедийную инсталляцию под названием Troya, от сокращенного названия киевской Троещины, он презентовал в Нью-Йорке.

В мини-фильме режиссер показал свое видение жизни молодых парней, живущих в спальном районе Киева.

По словам автора, в фильмы показаны "мужественность, чувственность и страсти" главных героев.

Как сообщалось, сериал "Чернобыль" от HBO стал самым рейтинговым телевизионным сериалом в рейтинге IMDb.