Стала известна дата премьеры сериала «Чернобыль» на «1+1»

Уже 18 июня в 20:45 на «1+1» состоится украинская телепремьера лучшего сериала всех времен по версии IMDb «Чернобыль».

Уже 18 июня в 20:45 на «1+1» состоится украинская телепремьера лучшего сериала всех времен по версии IMDb «Чернобыль».

Пятисерийный проект от HBO будет в эфире телеканала «1+1» в течение трех дней - 18, 19 и 20 июня.

Американская премьера сериала вызвала мировой общественный резонанс и повысила интерес к истории взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Уже после выхода первой серии сеть заполонили рецензии кинокритиков, оценки известных звезд, лидеров мнений и восторженные и эмоциональные отзывы других зрителей.

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Так, мыслями о сериале поделился ведущий «Завтрака с 1+1» Егор Гордеев в своем влоге: «Это эмоциональная энциклопедия событий, где отдельные сцены воссозданы с такой точностью хроники, просто в стенах. А вот с радиацией украинском и всем европейцам надо учиться жить бок о бок веками. И об этом после выхода проекта «Чернобыль» с новой силой заговорили ученые и политики всего мира».

Рецензию на проект написал кинокритик Андрей Алферов, объясняя, почему зрители всего мира полюбили сериал и признавая талант его продюсеров и режиссеров: «В пятичасовом мини-сериале американского гиганта HBO и Sky Atlantic находится место и фильма-расследованию, а также мелодраме об овдовевшей жену пожарного Василия Игнатенко. «Чернобыль» - это про страх, интимный всего на свете. Почему зритель так полюбил сериал, забыв «Игру престолов»? Ответ заключается в эстетской плоскости: «Чернобыль» - это художественный, эстетский произведение. И зрителя привлекает любовь к качественному продукту. «Чернобыль» имеет невероятную изобразительную силу и темп повествования. Мы узнаем себя, даже если никогда не были ликвидаторами, физик-ядерщик, генсеками, солдатами, сотрудниками станции, пожарными или врачами. Но мы чувствуем, что ровно такими же глазами смотрели бы на свет, освещенный страшным пожаром 4-го энергоблока».

Эмоционально о сериале написала на своей странице в Фейсбук и украинский блогер Марианна Бойко: «Знала, что мне будет сложно. Я уязвима. Утром, пока светлый день, пересмотрела все 5 серий сразу. На четвёртой серии я рыдала, сидя на кухне перед ноутом».

Стоит отметить, что саундтрек к уже культового сериала «Чернобыль» по просьбе продюсеров проекта создал муниципальный мужской хор «Гомон» во Львове.

Напомним, проект «Чернобыль» описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто испытал самый радиоактивного облучения. Снятие проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы.

Не пропустите премьеру сериала «Чернобыль» об украинской трагедии, которая всколыхнула мир - 18 июня в 20:45 на телеканале «1+1».