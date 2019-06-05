Создатели сериала "Чернобыль" прокомментировали финальную серию (видео)

3 июня вышла последняя серия сериала "Чернобыль".

Канал HBO опубликовал на своем официальном YouTube-канале новое видео после выхода на экраны последней серии сериала "Чернобыль".

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В новом ролике создатели нашумевшего сериала обсуждают его последнюю серию "Вечная память", вышедшую 3 июня.

"Это история не о катастрофе. Это история о людях. Мы пытались показать эту историю настолько правдоподобно, насколько это было на самом деле", — сообщается в ролике.

Режиссер проекта Юхан Ренк также прокомментировал сериал "Чернобыль", заявив, что лично помнит те трагические события: "Я вырос в Швеции и был там, когда это произошло в 1986 году. И это было для всех нас большой проблемой тогда".

Ранее в сериале "Чернобыль" американского канала HBO внимательный зритель заметил досадный киноляп. Так, в одном из кадров 4 эпизода сериала обнаружили"привет из будущего" - памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции.