В сети разгоняют скандал из-за участия россиянки в шоу "Голос.Дети" (видео)

Некоторые пользователи возмутились тем, что в шоу на украинском телевидении допустили участницу из России.

В сети разгорелся скандал из-за участия 7-летней россиянки Таисии Скомороховой в вокальном проекте "Голос. Дети", которая приняла участие в слепых прослушиваниях 26 мая.

Девочка исполнила хит Тины Тернер Simply The Best, завоевав с первых же нот симпатию всех членов жюри, которые развернули к ней свои кресла. В качестве тренеров она выбрала группу "Время и Стекло".

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Но пользователям сети не понравился тот факт, что девочка приехала из РФ в Украину, ведь на росТВ выпускают аналогичный проект.

"Это талант России, а не Украины, если вы не знали", "Выбирают всех подряд", "Почему детей из России допускают на конкурс в Украине? Пусть там у себя поют", "Прикольная девочка, но на "Голос" ей рано!", "Я не понял, откуда девочка приехала", "Удивительно, как Джамала не спросила у нее: "чей Крым?". Она, наверное, не поняла, что она из России!", – пишут в комментариях под видео выступления Таисии.