Украинский фильм "Домой" покажут на Каннском кинофестивале-2019 (видео)
На Каннском кинофестивале состоится премьера украинского фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева, который поборется за награду конкурсной программы "Особый Взгляд".
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"Домой" рассказывает историю о крымском татарине Мустафе, который вместе с младшим сыном Алимом, везет тело старшего сына из Киева в Крым, чтобы похоронить на родной земле.
Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Накануне премьеры авторы фильма "Домой" режиссер Нариман Алиев и продюсер Владимир Яценко представили официальный постер фильма.
Как сообщал УНИАН, "Домой" - не единственный фильм в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2019. В конкурсе короткометражных фильмов представлен фильм "Анна" Декеля Беренсона, созданный в копродукции Украины, Израиля и Великобритании.