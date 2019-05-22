Украинский фильм "Домой" покажут на Каннском кинофестивале-2019 (видео)

Фильм "Домой" представлен в конкурсной программе "Особый Взгляд" Каннского кинофестиваля 2019.

На Каннском кинофестивале состоится премьера украинского фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева, который поборется за награду конкурсной программы "Особый Взгляд".

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"Домой" рассказывает историю о крымском татарине Мустафе, который вместе с младшим сыном Алимом, везет тело старшего сына из Киева в Крым, чтобы похоронить на родной земле.

Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Накануне премьеры авторы фильма "Домой" режиссер Нариман Алиев и продюсер Владимир Яценко представили официальный постер фильма.

Как сообщал УНИАН, "Домой" - не единственный фильм в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2019. В конкурсе короткометражных фильмов представлен фильм "Анна" Декеля Беренсона, созданный в копродукции Украины, Израиля и Великобритании.

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