Вышла последняя серия «Игры престолов»: чем закончилась легендарная сага

С выходом заключительной серии «Игры престолов» 20 мая у многих пользователей по всему миру упал видеосервис HBO.

Телеканал HBO показал заключительную серию «Игры престолов». В этом тексте будут спойлеры. Если вы еще не посмотрели последнюю серию "Игры престолов", добавьте этот материал в закладки - и возвращайтесь после просмотра.

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Новым королем стал Бран Старк. Его выбрал специальный совет, собранный после смерти Дейенерис (ее убил Джон Сноу).

Кандидатуру Брана выдвинул Тирион Ланнистер. По его мнению, у младшего Старка есть все необходимое для того, чтобы стать достойным королем: Бран пережил падение с высокой башни, пересек Стену и стал Трехглазым Вороном - памятью и хранителем историй Вестероса.

Тирион отметил, что у Брана не может быть детей, а значит, они не будут претендовать на престол. Начиная с Брана короли в Вестеросе будут выбираться специальным советом. По решению Старка Тирион назначен новым десницей короля.

Во власти Брана будут находиться шесть, а не семь королевств - Санса Старк объявила об отделении Севера, правительницей которого стала она сама.

При этом на Железный трон Бран также не сядет. Престол расплавил своим пламенем дракон Дрогон.

С выходом заключительной серии «Игры престолов» 20 мая у многих пользователей по всему миру упал видеосервис HBO Go. Согласно отзывам посетителей сайта, наиболее значительные сбои наблюдаются в США, Бразилии и Польше. Куба, Мексика, Великобритания, Швеция, Дания, Аргентина, Испания, Колумбия испытывают значительные затруднения во время просмотра кино.

Как сообщал УНИАН, HBO в настоящее время разрабатывает пять шоу-продолжений, причем работа над тремя из них «очень хорошо продвигается».

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