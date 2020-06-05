Румяно-сочные картофельные зразы с мясом: как приготовить сытное блюдо

Вкусные картопляники с мясной начинкой будут отличной альтернативой привычным котлетам.

Картофельные зразы с мясным фаршем – простое, вкусное и питательное блюдо.

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Тесто для зразов готовится из вареного картофеля, а их начинкой является мясо. Подаются оригинальные картофельные зразы чаще всего со сметаной.

Румяные, нежные и сочные картопляники (как их еще называют) с мясной начинкой – в восторге от них будет вся семья, а также они будут хорошим дополнением к праздничному столу.

Аппетитные картофельные зразы станут отличной альтернативой привычным котлетам и хорошим ужином для всей семьи. А в мясную начинку можно добавить сыр, яйца, ветчину, грибы, что сделает это блюдо оригинальным и более питательным.

Зразы картофельные с мясом

Картофель – 1 кг

Яйцо – 2-3 шт.

Мука – 4-5 ст. л.

Мясо (свинина, говядина и т.д.) – 500 г

Лук репчатый – 1-2 шт.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Масло растительное для жарки

Сметана (для подачи) – по вкусу

Сначала следует отварить мясо до готовности (на небольшом огне, около часа).

Картошку отварить в мундире до готовности. Очистить теплый и сразу же пропустить через мясорубку. Посолить и поперчить картофельную массу, добавить яйцо и муку. Замесить мягкое картофельное тесто.

Лук очистить, вымыть и мелко нарезать. Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук и жарить на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета (2-3 минуты).

Мясо нарезать, пропустить через мясорубку. Посолить, поперчить и вбить одно яйцо. Добавить жареный лук, хорошо перемешать.

Сформировать зразы. Для этого мокрыми руками взять часть теста, сделать лепешку. В центр лепешки выложить начинку (1 ч. л.). Слепить продолговатые котлетки-пирожки. Картофельные зразы с мясом обвалять в муке.

Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить зразы. Обжарить на среднем огне с двух сторон до золотистого.

Подавать готовые зразы с мясом со сметаной.

Зразы "Птичье молоко"

Фарш мясной – 300 г

Мука – 0,5 ст.

Молоко – 1/3 ст.

Масло сливочное – 1 ст. л.

Яйцо куриное – 2 шт. (1 вареное вкрутую - в начинку + 1 сырое - в кляр)

Сыр твердый – 50 г

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

Хлеб (белый) – 1 ломтик

Смешать фарш, размоченный хлеб, соль и перец.

Готовим начинку для зраз. Вареное яйцо натереть на терке, добавить тертый сыр, соль и перец. Добавить сливочное масло, все тщательно перемешать.

Формируем зразы. Берем 1 ст. л. фарша, в середину кладем 1 ч. л. начинки. Края защипнуть и аккуратно скатать в шарик. Немного приплюснуть.

Готовим кляр. Взбить молоко, яйцо, муку, соль и перец – смесь должна быть, как жидкая сметана.

Обмакнуть зразы в кляре, положить на горячую сковороду и жарить с двух сторон до золотистого цвета.

Довести зразы до готовности в горячей духовке при температуре 220°C примерно 15 минут (можно один раз перевернуть, чтобы не высушился кляр). Подавать на стол.

Картофельные зразы с курицей и шампиньонами

Картофель (для зраз) – 1 кг

Яйцо куриное – 3 шт. (в пюре – 2 шт., для жарки – 1 шт.)

Курица (отварная или обжаренная) – 300 г

Шампиньоны (консервированные) – 0,5 банки

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль по – вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Орех мускатный молотый – по вкусу

Сметана – 3 ст. л.

Соевый соус – по вкусу

Мука – по мере надобности, для панировки

Сухари панировочные – по мере надобности, для панировки

Масло растительное для жарки

Картофель очистить и отварить. Приготовить из него пюре с добавлением яиц. Досолить при необходимости. Поперчить и добавить мускатный орех. Дать немного остыть.

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Лук очистить и мелко нарезать. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Шампиньоны мелко нарезать. Курицу пропустить через мясорубку.

Обжарить на масле лук, морковь и шампиньоны. Добавить куриный фарш, потушить немножко. Посолить (или добавить соевый соус), поперчить, добавить мелко нарезанную зелень. Добавить сметану для сочности, хорошо перемешать и дать остыть.

Из пюре сформировать лепешку, в середину положить начинку и придать форму пирожка. Обвалять в муке. Затем сразу обмакнуть в взбитое яйцо и обвалять в панировочных сухарях. Жарить в сливочном масле со всех сторон до золотистой корочки. Подавать со сметаной.

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