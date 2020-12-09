Сегодня, 9 декабря православная церковь чтит память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе праздник еще называют Юрьев день, Юрий Осенний, Юрий Зимний или Егор Зимний.
Юрьев день: история Георгия Победоносца
Великомученик Георгий был сыном богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Как и его отец, юноша поступил на военную службу и совсем скоро благодаря своему уму, силе и мужеству стал любимцем императора Диоклетиана. Однако, когда Георгия попросили отречься от христианства, он не только не отказался, но и мужественно терпел пытки.
Традиции Юрьева дня
Читайте такжеПраздники в декабре: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц зимыСчитается, что в Юрьев день зима окончательно вступает в свои права. Поэтому по сей день принято закончить все подготовительные работы к зиме.
Святого Георгия Победоносца почитают как покровителя воинов, смельчаков, земледельцев и волков. Ему молятся о себе и о близких, а также о защите домашних животных от волчьей стаи. В народе, в частности, верили, что, начиная с Юрия, волки нападают на скот.
По народному поверью, у Юрьев день нужно отдать все долги – это сулит благосостояние и достаток. Отправляясь же в дальний путь, следует непременно помолиться о хорошем завершении путешествия или заказать в церкви молебен о здравии.
Поздравления с Днем ангела Юрия
***
Юра, с праздником тебя!
Пусть всё будет на ура.
В твоей жизни навсегда
Много будет пусть добра.
Пусть удача и здоровье
Никогда не подведут,
Ну а грусть и неудачи
Поскорее убегут.
***
В День Георгия святого
Пожелаю долгих лет
И везения большого,
Крупных чтоб достичь побед!
И душевного здоровья,
И телесных крепких сил,
Чтоб Господь своей рукою
От невзгод огородил!
***
Поздравляю тебя, Юра!
Будь в своей работе гуру,
Развивайся и расти,
Вдохновляйся и свети.
Пусть с тобою рядом будут
Только любящие люди.
Дом пусть будет полон счастья,
Сердце — нежностью и страстью.
***
Поздравляю с Днём святого Георгия Победоносца, желаем Вам как можно чаще ощущать радость побед, испытывать удовлетворение от достигнутых целей, видеть воплощение Ваших трудов в жизнь.
***
Дорогой Юрий, будь успешен во всём, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Юра, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!
***
Пусть каждое мгновение тебе, Юрочка, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!
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