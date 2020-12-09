Сегодня отмечается день святого Георгия Победоносца, который в народной традиции обычно назывался Юрием или Егором.

Сегодня, 9 декабря православная церковь чтит память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе праздник еще называют Юрьев день, Юрий Осенний, Юрий Зимний или Егор Зимний.

Юрьев день: история Георгия Победоносца

Великомученик Георгий был сыном богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Как и его отец, юноша поступил на военную службу и совсем скоро благодаря своему уму, силе и мужеству стал любимцем императора Диоклетиана. Однако, когда Георгия попросили отречься от христианства, он не только не отказался, но и мужественно терпел пытки.

Традиции Юрьева дня

Читайте такжеПраздники в декабре: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц зимыСчитается, что в Юрьев день зима окончательно вступает в свои права. Поэтому по сей день принято закончить все подготовительные работы к зиме.

Святого Георгия Победоносца почитают как покровителя воинов, смельчаков, земледельцев и волков. Ему молятся о себе и о близких, а также о защите домашних животных от волчьей стаи. В народе, в частности, верили, что, начиная с Юрия, волки нападают на скот.

По народному поверью, у Юрьев день нужно отдать все долги – это сулит благосостояние и достаток. Отправляясь же в дальний путь, следует непременно помолиться о хорошем завершении путешествия или заказать в церкви молебен о здравии.

Поздравления с Днем ангела Юрия

***

Юра, с праздником тебя!

Пусть всё будет на ура.

В твоей жизни навсегда

Много будет пусть добра.

Пусть удача и здоровье

Никогда не подведут,

Ну а грусть и неудачи

Поскорее убегут.

***

В День Георгия святого

Пожелаю долгих лет

И везения большого,

Крупных чтоб достичь побед!

И душевного здоровья,

И телесных крепких сил,

Чтоб Господь своей рукою

От невзгод огородил!

***

Поздравляю тебя, Юра!

Будь в своей работе гуру,

Развивайся и расти,

Вдохновляйся и свети.

Пусть с тобою рядом будут

Только любящие люди.

Дом пусть будет полон счастья,

Сердце — нежностью и страстью.

***

Поздравляю с Днём святого Георгия Победоносца, желаем Вам как можно чаще ощущать радость побед, испытывать удовлетворение от достигнутых целей, видеть воплощение Ваших трудов в жизнь.

***

Дорогой Юрий, будь успешен во всём, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Юра, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!

***

Пусть каждое мгновение тебе, Юрочка, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

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Автор: Алина Вишневская