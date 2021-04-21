Пасха – почитаемый и радостный христианский праздник. Он является самым главным в православном календаре и официальным выходным днем.
Выходные на Пасху 2021
В этом году праздник Светлого Христова Воскресения является поздним, ведь пришелся на третий месяц весны. Отмечаться Пасха в воскресенье, 2 мая. Поскольку праздник традиционно совпадает с выходным, полученный благодаря ему дополнительный день для отдыха переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаКак известно, днем ранее, 1 мая, отмечается День труда, который также является официальным выходным днем. В 2021 году это будет в субботу, поэтому выходной переносится на ближайший рабочий день. Учитывая это, понедельник, 3 мая – выходной.
Следовательно, третий месяц весны начнется длительным уик-эндом – с 1 по 4 мая. Именно столько дней подряд будут отдыхать украинцы.
Более того, еще один дополнительный выходной в этом месяце "подарит" День победы, который отмечается 9 мая. Выходными будут, в частности, 8, 9 и 10 мая.
В целом в мае 2021 года украинцам придется работать 18 дней, а для отдыха они получат 13 выходных.
Основные праздники и памятные даты мая 2021
- 1 мая - День труда
- 2 мая - Пасха
- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)
- 7 мая - День радио
- 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
- 8 мая - Международный день Красного Креста
- 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)
- 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
- 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
- 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая - Международный день музеев
- 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога
- 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая - Международный день биологического разнообразия
- 23 мая - Праздник Героев
- 24 мая - День славянской письменности и культуры
- 25 мая - День филолога
- 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
- 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 30 мая - День химика, День Киева
- 31 мая - Всемирный день без табака
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