Выходные на Пасху 2021 Украина / фото ua.depositphotos.com

Пасха – почитаемый и радостный христианский праздник. Он является самым главным в православном календаре и официальным выходным днем.

Выходные на Пасху 2021

В этом году праздник Светлого Христова Воскресения является поздним, ведь пришелся на третий месяц весны. Отмечаться Пасха в воскресенье, 2 мая. Поскольку праздник традиционно совпадает с выходным, полученный благодаря ему дополнительный день для отдыха переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаКак известно, днем ранее, 1 мая, отмечается День труда, который также является официальным выходным днем. В 2021 году это будет в субботу, поэтому выходной переносится на ближайший рабочий день. Учитывая это, понедельник, 3 мая – выходной.

Следовательно, третий месяц весны начнется длительным уик-эндом – с 1 по 4 мая. Именно столько дней подряд будут отдыхать украинцы.

Более того, еще один дополнительный выходной в этом месяце "подарит" День победы, который отмечается 9 мая. Выходными будут, в частности, 8, 9 и 10 мая.

В целом в мае 2021 года украинцам придется работать 18 дней, а для отдыха они получат 13 выходных.

Основные праздники и памятные даты мая 2021

  • 1 мая - День труда
  • 2 мая  - Пасха
  • 3 мая  - Всемирный день свободы печати (прессы)
  • 7 мая - День радио
  • 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
  • 8 мая - Международный день Красного Креста
  • 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)
  • 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
  • 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
Майские выходные - сколько будем отдыхать на Пасху / фото УНИАН
  • 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
  • 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
  • 18 мая - Международный день музеев
  • 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
  • 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога
  • 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
  • 22 мая - Международный день биологического разнообразия
  • 23 мая - Праздник Героев
  • 24 мая - День славянской письменности и культуры
  • 25 мая - День филолога
  • 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
  • 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
  • 30 мая - День химика, День Киева
  • 31 мая - Всемирный день без табака
Сколько будем отдыхать на Пасху - календарь / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская