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Майские праздники: на этой неделе украинцев ждут длинные выходные

15:10, 27 апреля 2020
Праздники
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1 мая будет выходной по случаю Международного дня солидарности трудящихся / Фото УНИАН

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Так, согласно распоряжению Кабинета министров, 1 мая будет выходной по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Так как он выпадает на пятницу, то украинцы будут отдыхать с 1 по 3 мая.

Таким образом, украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня.

Календарь выходных в мае 2020

  • 1 мая, пятница - День труда
  • 9 мая, суббота - День победы
  • 11 мая, понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы
  • 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.
Выходные в мае 2020 / 24 канал

Как сообщал УНИАН, в мае украинцев два раза ждут длинные выходные.

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Теги: #праздник#майские праздники