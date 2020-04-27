Майские праздники: на этой неделе украинцев ждут длинные выходные
15:10, 27 апреля 2020Праздники
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В этом году День труда мы отметим в пятницу, поэтому будем отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 мая.
1 мая будет выходной по случаю Международного дня солидарности трудящихся / Фото УНИАН
В мае 2020 года у украинцев будет 12 выходных дней. Количество будней при этом составит 19 дней.
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Так, согласно распоряжению Кабинета министров, 1 мая будет выходной по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Так как он выпадает на пятницу, то украинцы будут отдыхать с 1 по 3 мая.
Таким образом, украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня.
Календарь выходных в мае 2020
- 1 мая, пятница - День труда
- 9 мая, суббота - День победы
- 11 мая, понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы
- 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.
Выходные в мае 2020 / 24 канал
Как сообщал УНИАН, в мае украинцев два раза ждут длинные выходные.
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