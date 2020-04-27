Майские праздники: на этой неделе украинцев ждут длинные выходные

В этом году День труда мы отметим в пятницу, поэтому будем отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 мая.

В мае 2020 года у украинцев будет 12 выходных дней. Количество будней при этом составит 19 дней.

Читайте также27 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

Так, согласно распоряжению Кабинета министров, 1 мая будет выходной по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Так как он выпадает на пятницу, то украинцы будут отдыхать с 1 по 3 мая.

Таким образом, украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня.

Календарь выходных в мае 2020

1 мая , пятница - День труда

, пятница - День труда 9 мая , суббота - День победы

, суббота - День победы 11 мая , понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы

, понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.

Как сообщал УНИАН, в мае украинцев два раза ждут длинные выходные.