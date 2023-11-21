Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Третью Пречистую, в этом году мы отмечаем по новому церковному календарю 21 ноября. Что пожелать в этот светлый праздник и как красиво поздравить родных и близких - в нашем материале.
Введение во храм Пресвятой Богородицы - поздравления
С днем Введения во храм
Богородицы Святой!
Пусть легко живется Вам,
И в душе царит покой!
Пусть во всем поможет Бог,
Будут близкие ценить.
Счастья Вам большой кусок,
Чтоб ни капли не тужить!
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Желаю Вам в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы душевного тепла, сердечной радости, светлой надежды, искренней любви, крепкой веры, счастливой звезды, которая поведет Вас к благодати.
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В праздник этот православный,
В День введения во храм
Богородицы прекрасной,
Пожелаю счастья вам!
Пусть подарит вам Мария
Веру, доброту и свет,
Будьте счастливы, любимы
И живите много лет!
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Желаю, чтобы душа всегда была легкой и чистой, чтобы ее никогда не обременяли плохие мысли и желания. Желаю, чтобы вера помогала найти в себе силы. Пусть смирение поможет принимать только верные решения, а жизнь будет доброй, счастливой, наполненной светом и любовью. С днем Введения во храм Пресвятой Богородицы!
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Богородица Святая,
Миру давшая Христа,
В этот день благословенный
Введена во храм была.
В этот день всем христианам
Пожелать добра хочу,
Пресвятой Деве Марии
Я свою зажгу свечу.
С тихой обращусь молитвой,
Попрошу добра, смирения,
Защити и сохрани,
Дай свое благословение.
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Примите поздравления с радостным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть Она бережет Вас от невзгод и бед! Пусть подарит мир, радость, любовь и процветание, тепло и красоту в Вашу жизнь!
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Молюсь я Богородице Святой,
Прошу здоровья своим близким,
Сегодня поздравляю всех,
С введением во храм Пречистой.
Желаю радости, добра,
Из сердца выбросить обиды,
Сходите в церковь и тогда,
Почувствуете смысл жизни.
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С чистым, светлым, чудесным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы поздравляю от всей души! Пусть святое чувство самоотверженной, благородной любви сопровождает всю жизнь и оберегает от забот и печали! Пусть тихие ангелы с доброй радостью взирают на путь и озаряют его небесным светом, направляя и сохраняя в нужный момент!
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У каждого в душе есть Божий храм,
Он путь укажет, как достойно жить.
Судьбы счастливой я желаю вам,
Чтоб радоваться, верить и любить.
В добре живите много-много лет
Под светлой путеводною звездой,
Чтоб Богородицы животворящий свет
Сиял в душе вселенской красотой.
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От всего сердца, с искренней радостью и благоговением поздравляю Вас с Введением во храм Пресвятой Богородицы, светлым днем для всех православных! Пусть благословение Пречистой Девы сойдет на Вашу семью добрым светом, благополучием, тихим уютом и благодатными решениями, пусть принесет счастье и любовь друг к другу! Пусть ангелы берегут Вас на всех дорогах!
Введение во храм Пресвятой Богородицы - открытки
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