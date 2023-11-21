В светлый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы попросите мира и Божьей благодати.

Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Третью Пречистую, в этом году мы отмечаем по новому церковному календарю 21 ноября. Что пожелать в этот светлый праздник и как красиво поздравить родных и близких - в нашем материале.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - поздравления

С днем Введения во храм

Богородицы Святой!

Видео дня

Пусть легко живется Вам,

И в душе царит покой!

Пусть во всем поможет Бог,

Будут близкие ценить.

Счастья Вам большой кусок,

Чтоб ни капли не тужить!

***

Желаю Вам в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы душевного тепла, сердечной радости, светлой надежды, искренней любви, крепкой веры, счастливой звезды, которая поведет Вас к благодати.

***

В праздник этот православный,

В День введения во храм

Богородицы прекрасной,

Пожелаю счастья вам!

Пусть подарит вам Мария

Веру, доброту и свет,

Будьте счастливы, любимы

И живите много лет!

***

Желаю, чтобы душа всегда была легкой и чистой, чтобы ее никогда не обременяли плохие мысли и желания. Желаю, чтобы вера помогала найти в себе силы. Пусть смирение поможет принимать только верные решения, а жизнь будет доброй, счастливой, наполненной светом и любовью. С днем Введения во храм Пресвятой Богородицы!

***

Богородица Святая,

Миру давшая Христа,

В этот день благословенный

Введена во храм была.

В этот день всем христианам

Пожелать добра хочу,

Пресвятой Деве Марии

Я свою зажгу свечу.

С тихой обращусь молитвой,

Попрошу добра, смирения,

Защити и сохрани,

Дай свое благословение.

***

Примите поздравления с радостным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть Она бережет Вас от невзгод и бед! Пусть подарит мир, радость, любовь и процветание, тепло и красоту в Вашу жизнь!

***

Молюсь я Богородице Святой,

Прошу здоровья своим близким,

Сегодня поздравляю всех,

С введением во храм Пречистой.

Желаю радости, добра,

Из сердца выбросить обиды,

Сходите в церковь и тогда,

Почувствуете смысл жизни.

***

С чистым, светлым, чудесным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы поздравляю от всей души! Пусть святое чувство самоотверженной, благородной любви сопровождает всю жизнь и оберегает от забот и печали! Пусть тихие ангелы с доброй радостью взирают на путь и озаряют его небесным светом, направляя и сохраняя в нужный момент!

***

У каждого в душе есть Божий храм,

Он путь укажет, как достойно жить.

Судьбы счастливой я желаю вам,

Чтоб радоваться, верить и любить.

В добре живите много-много лет

Под светлой путеводною звездой,

Чтоб Богородицы животворящий свет

Сиял в душе вселенской красотой.

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От всего сердца, с искренней радостью и благоговением поздравляю Вас с Введением во храм Пресвятой Богородицы, светлым днем для всех православных! Пусть благословение Пречистой Девы сойдет на Вашу семью добрым светом, благополучием, тихим уютом и благодатными решениями, пусть принесет счастье и любовь друг к другу! Пусть ангелы берегут Вас на всех дорогах!

Введение во храм Пресвятой Богородицы - открытки

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Ранее мы публиковали новый православный календарь на ноябрь 2023 - что и когда отмечаем.

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