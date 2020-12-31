Сегодня отмечается главный праздник в году.

Сегодня в мире отмечают большой праздник, когда 2021 год сменит на календаре текущий. Этот праздник любим многими украинцами. Новогодняя ночь считается волшебным временем, когда сбываются самые сокровенные мечты и подводятся итоги ушедшего года. Чтобы встретить 2021 год удачно и в хорошем настроении, следует провести небольшую подготовку.

Где встретить Новый год

Многие люди предпочитают встречать Новый год в гостях, заграницей или в другом городе. В период новогодних праздников повышается спрос на аренду домов и квартир, где можно весело встретить 2021 год. Сейчас Украина живет в условиях пандемии коронавируса, и далекие путешествия небезопасны. Рекомендуется отметить семейный праздник дома или с родителями либо с друзьями. Устройте праздничный ужин с музыкой и настольными играми.

Для киевлян на Новый год работает праздничная локация "Сказочный лес" с фотозоной и различными угощениями на Софиевской площади. Новогодние развлечения работают также на ВДНХ, на Контрактовой площади и возле Арки дружбы народов. Среди других мест для встречи Нового года в Украине популярны карпатские курорты, Львов и Одесса.

В чем встретить Новый год

2021 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка, который является спокойным, твердым и уверенным знаком. Цветами Быка считаются белый, бежевый, золотистый, голубой и синий. Для Нового Года используйте скромный и изящный образ в светлых цветах. Подробнее о наряде на Новый год для мужчин и женщин - в нашем материале.

Что приготовить на праздник

В этом году рекомендуется не ставить на стол блюда из говядины и телятины - это может разгневать Быка. Лучше заменить это мясо на свинину и птицу. На праздник можно подать как традиционные новогодние салаты и закуски, так и оригинальные блюда. УНИАН подготовил для вас большое меню из вкусных блюд на новогодний стол.

Как встретить Новый год 2021: советы, приметы и запреты

Читайте такжеПриметы на Новый год 2021: что нельзя и что можно делать, чтобы привлечь удачуВстречать 2021 год нужно в чистой и убранной квартире. Избавьтесь от старых и сломанных вещей, уберитесь во всех комнатах. Особенно тщательно нужно вымыть окна и двери - считается, что через них счастье заходит в дом.

Также нельзя встречать Новый год в долгах, иначе весь год будете ходить в должниках. Обязательно раздайте все долги и одолженные вещи. Важно также простить все обиды и ссоры, помириться со всеми, с кем вы конфликтовали. Встречайте Новый год в хорошем настроении и в кругу друзей - тогда весь 2021 пройдет так же.

31 числа подведите итоги минувшего года. Выпишите свои достижения за этот год и планы на следующий. На другом листочке запишите самые сокровенные желания и никому их не показывайте. В полночь нужно сжечь листочек, положить пепел в стакан с шампанским и залпом выпить - это привлечет удачу.

Если у вас есть вторая половинка - держитесь с ней за руки во время боя курантов. Это укрепит ваши отношения. Новогодняя ночь - прекрасное время, чтобы сделать признание в любви, которое вы откладывали.

После встречи 2021 года раздайте подарки близким и вместе зажгите свечи или бенгальские огни. Свечи нужно поставить в центр стола и дождаться, пока они полностью догорят - это хорошая примета. Для привлечения удачи в Новом году можно провести несколько ритуалов: перевязать ножки стола веревкой, украсить квартиру игрушками с фигурками Быка или положить монетки под каждую тарелку на столе.

Как бы не прошло ваше празднование, важно оставаться в хорошем настроении и надеяться на самое лучшее. УНИАН желает вам счастливого Нового года и исполнения всех заветных желаний.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова