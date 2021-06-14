Сегодня отмечается праздник доноров, которые безвозмездно жертвуют свою кровь другим людям.

Сегодня отмечается праздник благородных людей, которые безвозмездно сдают свою кровь в донорские центры. 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этот день вспоминают о важности переливании крови, ведь эта процедура спасает жизни многих тяжелых пациентов. Слово "донор" с латинского означает "дарить", ведь при переливании пациенту дарят жизнь.

Датой праздника выбрано 14 июня в честь дня рождения Карла Ландштейнера. Этот австрийский ученый первый открыл группы крови человека. В этот день стоит поздравить знакомых доноров крови и поблагодарить их. Праздник также можно отметить, пожертвовав собственную кровь в донорском центре.

Интересные факты о донорстве в Украине

В день сдачи крови донор получает выходной день на работе или в учебном заведении, а также имеет право взять дополнительный выходной в течение года.

По данным ВОЗ доноры крови в среднем живут на 5 лет дольше других людей и реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Каждый человек имеет в среднем 5,5 литров крови, при переливании у донора забирают от 350 мл до 450 мл.

Люди со званием Почетного донора Украины имеют множество льгот, среди которых скидка 50% на покупку лекарств и ежегодный оплачиваемый отпуск.

Одна донация может спасти жизнь трем реципиентам.

Поздравления с Днем донора

Сколько жизней вы спасли,

Скольких вы еще спасете.

Шанс на счастье дать смогли,

Донорство всегда в почете!

Благодарность вам, поклон,

Пусть здоровье не подводит.

Светом пусть наполнен дом,

Радость с вами рядом ходит!

В день донора весь мир

Вам говорит «Спасибо!»

За миллионы жизней,

Которые спасли вы.

За тех, кто был у края,

Но к нам вернулся вновь,

Кому вторую жизнь

Смогла дать ваша кровь.

Дай Бог вам счастья в жизни,

Здоровья и любви,

Вы, доноры, навеки

Прославлены людьми.

Ты спасаешь чьи-то жизни,

Кровью делишься отважно,

Это признак героизма,

Твой поступок очень важный.

За добро тебе воздастся,

В этом вовсе нет сомненья,

И в твою дверь постучатся

Счастье, дружба и везенье!

Того, кто кровь свою отдал,

Сегодня поздравляю.

Всем донорам здоровья я

И счастья пожелаю.

Спасибо вам за то добро,

Что людям вы несете,

Пусть повезет вам в жизни

На новом повороте.

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Автор: Екатерина Пулатова