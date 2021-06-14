Сегодня отмечается праздник благородных людей, которые безвозмездно сдают свою кровь в донорские центры. 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этот день вспоминают о важности переливании крови, ведь эта процедура спасает жизни многих тяжелых пациентов. Слово "донор" с латинского означает "дарить", ведь при переливании пациенту дарят жизнь.
Датой праздника выбрано 14 июня в честь дня рождения Карла Ландштейнера. Этот австрийский ученый первый открыл группы крови человека. В этот день стоит поздравить знакомых доноров крови и поблагодарить их. Праздник также можно отметить, пожертвовав собственную кровь в донорском центре.
Интересные факты о донорстве в Украине
- В день сдачи крови донор получает выходной день на работе или в учебном заведении, а также имеет право взять дополнительный выходной в течение года.
- По данным ВОЗ доноры крови в среднем живут на 5 лет дольше других людей и реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Каждый человек имеет в среднем 5,5 литров крови, при переливании у донора забирают от 350 мл до 450 мл.
Люди со званием Почетного донора Украины имеют множество льгот, среди которых скидка 50% на покупку лекарств и ежегодный оплачиваемый отпуск.
Одна донация может спасти жизнь трем реципиентам.
Поздравления с Днем донора
Сколько жизней вы спасли,
Скольких вы еще спасете.
Шанс на счастье дать смогли,
Донорство всегда в почете!
Благодарность вам, поклон,
Пусть здоровье не подводит.
Светом пусть наполнен дом,
Радость с вами рядом ходит!
В день донора весь мир
Вам говорит «Спасибо!»
За миллионы жизней,
Которые спасли вы.
За тех, кто был у края,
Но к нам вернулся вновь,
Кому вторую жизнь
Смогла дать ваша кровь.
Дай Бог вам счастья в жизни,
Здоровья и любви,
Вы, доноры, навеки
Прославлены людьми.
Ты спасаешь чьи-то жизни,
Кровью делишься отважно,
Это признак героизма,
Твой поступок очень важный.
За добро тебе воздастся,
В этом вовсе нет сомненья,
И в твою дверь постучатся
Счастье, дружба и везенье!
Того, кто кровь свою отдал,
Сегодня поздравляю.
Всем донорам здоровья я
И счастья пожелаю.
Спасибо вам за то добро,
Что людям вы несете,
Пусть повезет вам в жизни
На новом повороте.
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