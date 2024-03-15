Календарь питания на Великий пост поможет составить меню на каждый день поста.

В марте у православных верующих начинается Великий пост 2024 - самый строгий и длительный в году. Нужен он для телесного и духовного и очищения человека перед светлой Пасхой. Великий пост длится 48 дней - в 2024 году он наступит с 18 марта по 4 мая. Пищевые ограничения в течение этого периода неоднократно меняются, а разобраться с ними поможет календарь питания.

Великий пост 2024 - что нельзя есть и делать

Пищевые запреты Великого поста зависят от дня недели. Однако есть общие правила, которые распространяются на весь период. В течение всего Великого поста нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. Разрешены каши, овощи и фрукты, грибы, бобовые, мед, мучное без яиц.

Даже с такими ограничениями можно вкусно и разнообразно питаться. Ранее мы рассказывали, что приготовить в пост из разрешенных продуктов.

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В некоторые праздничные дни, такие как Благовещение и Вербное воскресенье, пищевые ограничения послабляются: разрешается употреблять рыбу и пить вино. А последняя неделя поста - Страстная седмица - наоборот считается самой строгой.

В пост существуют не только пищевые ограничения. На этот период также рекомендуется ограничить себя в развлечениях, громких вечеринках, шумных праздниках. По возможности стоит воздерживаться от вредных привычек. Всё это нужно для нравственного воспитания человека и духовной подготовки к Пасхе.

Кому можно не соблюдать пост

Пост служит благим целям, но не должен вредить здоровью. Поэтому от пищевых ограничений освобождаются люди со слабым здоровьем. Церковь разрешает не поститься:

детям до 14 лет;

беременным женщинам и кормящим мамам;

пожилым людям;

людям с хроническими болезнями, которые нуждаются в особом режиме питания;

людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

Если вы чувствуете, что не сможете соблюсти весь пост, то можно начать с малого - например, поститься только пару дней в неделю, или отказаться только от мяса, но оставить в рационе яйца.

Календарь питания на Великий пост 2024

1 неделя поста (18-24 марта) - полное воздержание от еды в первый день и сухоядение (употребление термически необработанных продуктов, например, сырых овощей и фруктов, сухофруктов, орехов) в рабочие дни. На выходных можно есть термически обработанную еду и заправлять её подсолнечным маслом, а также пить вино.

2-6 недели поста (25 марта - 28 апреля) - по вторникам и четвергам разрешено есть термически обработанную пищу без масла, а в понедельник, среду и пятницу действует сухоядение. В выходные можно готовить горячие блюда с добавлением масла и пить спиртное, а в крупные праздники (Благовещение, Вербное воскресенье) можно съесть рыбу.

7 неделя поста (29 апреля - 4 мая) - в понедельник, вторник и среду предписывается сухоядение. В четверг и субботу можно приготовить горячие блюда без масла. В Страстную пятницу (3 мая) рекомендуется соблюсти однодневное голодание.

Такое расписание поста действует для служителей церкви и монахов. Обычным мирянам разрешается есть горячие блюда в будние дни, а сухоядение для них считается дополнительным подвигом.

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