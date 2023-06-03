Накануне праздника Троицы отмечается Вселенская родительская суббота.

Троицкая родительская суббота - один из главных поминальных дней в году. Накануне праздника Троицы принято не только поминать всех умерших, но также очень важно совершать добрые дела. Что делают в Троицкую субботу еще, что запрещено и приметы этого дня - в материале УНИАН.

Что такое Троицкая родительская суббота

В православной традиции есть особые поминальные дни, которые называют родительские субботы. Среди них две - Мясопустная и Троицкая родительская суббота - называются Вселенскими. Это дни, когда молятся не только об ушедших родственниках, а обо всех умерших христианах.

Когда Троицкая родительская суббота в 2023 году

Троицкая родительская суббота не имеет фиксированной даты и всегда отмечается в день накануне праздника Троицы. Дата Троицы зависит от Пасхи и празднуется на 50-й день после нее. Соответственно, поминальная суббота - на 49-й день. В 2023 году Троицкая родительская суббота выпадает на 3 июня.

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Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

В канун Троицы в храмах проходит заупокойное богослужение, сначала литургия, а затем - панихида. Традиционно прихожане идут помолиться и поставить свечу за упокой умерших.

На службу следует прийти пораньше, чтобы подать заупокойные записки. Можно заказать Сорокоуст - ежедневное поминовение в течение 40 дней. Также обычно в церковь в этот день приносят постную еду, которую оставляют на поминальных столах, а затем освящают и раздают малоимущим прихожанам с просьбой помолиться за упокой.

Одна из давних традиций Троицкой родительской субботы - нужно пойти на кладбище, привести в порядок могилы, почтить память умерших. Считается очень хорошим делом убрать не только могилы умерших близких, но и заброшенные. Этот день вообще нужно посвятить добрым делам - в память о тех, кого уже с нами нет.

Итак, в Троицкую субботу нужно:

помолиться за умерших родственников и всех других христиан;

посетить кладбище, убрать могилы;

подать милостыню нуждающимся, сделать доброе дело;

собрать поминальное застолье.

О покойных в этот день нужно вспоминать только добрыми словами.

Что нельзя делать в праздник родительская суббота

На Троицкую родительскую субботу есть ряд запретов, которые советуют не нарушать, чтобы не навредить своими действиями душам покойных.

В этот день нельзя:

унывать и плакать;

оставлять еду на могилах, алкоголь, сигареты - церковь этого не приветствует;

устраивать шумные застолья, употреблять алкоголь без меры;

ругаться, обижаться, обманывать.

В этот день запрещается тяжело работать, но и бездельничать также не нужно.

Троицкая суббота - приметы

Согласно народным поверьям, в этот день могут присниться покойные родственники. Иногда в таких снах они дают подсказку на вопрос, который беспокоит.

В сам поминальный день наши предки приносили в дом ветку осины: если она оставалась зеленой - год будет хорошим, а если засохла - тяжелым. Также народные приметы запрещают купаться На Троицкую субботу - русалки утащат с собой.

Дождь пойдет на Троицкую субботу - к изобилию, а радуга - предвестник здоровья и удачи.

Ранее мы рассказывали, когда будут все родительские субботы в 2023 году.

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