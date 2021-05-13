Родительские субботы – особые церковные дни, в которые принято поминать усопших. В эти дни принято молиться за умерших близких людей.
Когда Троицкая родительская суббота
Читайте такжеВознесение Господне 2021: дата праздника, что можно и запрещено делатьВсего в православном календаре семь таких дней поминовения. Две из этих суббот именуются Вселенскими – это Мясопустная родительская суббота и Троицкая родительская суббота. Каждый год они приходятся на разные даты, поскольку зависят от Пасхи.
Троицкая родительская суббота отмечается накануне Святой Троицы. У православных христиан этот большой праздник приходится на воскресенье, 20 июня. Соответственно, Троицкая Вселенская поминальная суббота в этом году будет 19 июня.
Что означает Троицкая родительская суббота
Название "родительская", вероятнее всего, происходит от традиции называть усопших "родителями". Существует также версия, что эти дни стали так именоваться из-за того, что христиане молитвенно поминали прежде всего своих умерших родителей.
Троицкая родительская суббота – одна из древнейших поминальных суббот. Она единственная в году, которая привязана к большому празднику. Этот день поминовения усопших уникален для церковного календаря.
В Родительскую субботу накануне Троицы церковь совершает поминовение всех крещеных христиан, а прихожане молятся за всех усопших, независимо от их личной близости. Поэтому эта родительская суббота и называется Вселенской.
К тому же издавна в этот день верующие подавали милостыню нищим и нуждающимся за всех безвестных усопших, а также устраивалась поминальная трапеза.
Традиции Троицкой поминальной субботы
По уставу православной церкви накануне праздника Святой Троицы совершается заупокойное богослужение, во время которого верующие молятся за упокой умерших, просят у Господа для них милосердия и прощения грехов.
Читайте такжеДень семьи 2021: когда отмечается, история и традицииВерующие, в частности, пишут записки с именами усопших, которые священник поминает у алтаря на литургии и на панихиде уже после службы. В церквях также принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник. Именно перед ним происходит поминовение усопших.
Кроме того, в Троицкую родительскую субботу принято раздавать милостыню нуждающимся, чтобы те помолиться за родственников.
Обычно после храма прихожане идут на кладбище, где совершается уже частная молитва об усопшем – панихида. Ведь главное в этот день – молитва.
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