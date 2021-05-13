В этот день в храмах совершают особую молитву за умерших.

Родительские субботы – особые церковные дни, в которые принято поминать усопших. В эти дни принято молиться за умерших близких людей.

Когда Троицкая родительская суббота

Читайте такжеВознесение Господне 2021: дата праздника, что можно и запрещено делатьВсего в православном календаре семь таких дней поминовения. Две из этих суббот именуются Вселенскими – это Мясопустная родительская суббота и Троицкая родительская суббота. Каждый год они приходятся на разные даты, поскольку зависят от Пасхи.

Троицкая родительская суббота отмечается накануне Святой Троицы. У православных христиан этот большой праздник приходится на воскресенье, 20 июня. Соответственно, Троицкая Вселенская поминальная суббота в этом году будет 19 июня.

Что означает Троицкая родительская суббота

Название "родительская", вероятнее всего, происходит от традиции называть усопших "родителями". Существует также версия, что эти дни стали так именоваться из-за того, что христиане молитвенно поминали прежде всего своих умерших родителей.

Троицкая родительская суббота – одна из древнейших поминальных суббот. Она единственная в году, которая привязана к большому празднику. Этот день поминовения усопших уникален для церковного календаря.

В Родительскую субботу накануне Троицы церковь совершает поминовение всех крещеных христиан, а прихожане молятся за всех усопших, независимо от их личной близости. Поэтому эта родительская суббота и называется Вселенской.

К тому же издавна в этот день верующие подавали милостыню нищим и нуждающимся за всех безвестных усопших, а также устраивалась поминальная трапеза.

Традиции Троицкой поминальной субботы

По уставу православной церкви накануне праздника Святой Троицы совершается заупокойное богослужение, во время которого верующие молятся за упокой умерших, просят у Господа для них милосердия и прощения грехов.

Читайте такжеДень семьи 2021: когда отмечается, история и традицииВерующие, в частности, пишут записки с именами усопших, которые священник поминает у алтаря на литургии и на панихиде уже после службы. В церквях также принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник. Именно перед ним происходит поминовение усопших.

Кроме того, в Троицкую родительскую субботу принято раздавать милостыню нуждающимся, чтобы те помолиться за родственников.

Обычно после храма прихожане идут на кладбище, где совершается уже частная молитва об усопшем – панихида. Ведь главное в этот день – молитва.

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Автор: Алина Вишневская