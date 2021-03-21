Этот праздник прославляет победу над ересью и иконоборчеством.

Ежегодно в первое воскресенье Великого поста отмечается Торжество Православия. Этот праздник посвящен восстановлению традиции почитания икон в 842 году после длительного периода иконоборчества.

История праздника

Традиция создания христианских священных изображений восходит к первым временам существования Церкви. С установлением христианства случались периоды иконоборчества, когда христианам запрещалось поклоняться святым образам. В 787 на Вселенском Соборе был принят догмат об иконопочитании, однако противники икон не отказались от своих убеждений.

В 842 году царь Михаил и его мать императрица Феодора в первое воскресенье Великого поста устроили большой крестный ход, собрав много православных христиан. В храме они провели торжественную литургию. С тех пор во всех церквах Константинополя были установлены иконы. Ежегодно в первое воскресенье Великого поста отмечается Торжество Православия в память о великом крестном ходе Феодоры.

Традиции празднования Торжества Православия

Во многих городах Украины в этот день проходят традиционные крестные ходы и молитвенные стояния, которые славят события 842-го года. В этом году они пройдут с учетом эпидемиологической ситуации. В церквях проводятся богослужения, посетить которые может любой желающий.

В 11 веке сложился особый чин Торжества православия, который проводится и поныне. В тексте чина провозглашается торжество церкви над всеми существовавшими ересями. Также упоминают лица, которые согрешили против Церкви и были от неё отлучены. Чин совершается ежегодно перед иконами Христа и Божьей Матери.

В этот день нельзя сквернословить, обижаться, сплетничать. Рекомендуется воздержаться от супружеского долга и не совершать крупных покупок.

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Автор: Екатерина Пулатова