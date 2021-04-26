Свежеиспеченная нежная пасха из сдобного теста является непременным атрибутом на Пасху.

Уже недолго осталось до одного из важнейших христианских праздников – Светлого Христова Воскресения. В этом году Пасха пришлась на 2 мая.

Какой же праздник без вкусной пасхи? Нежная, ароматная, сладкая свежеиспеченная Пасха станет украшением пасхального стола.

Сладкая пасха

Мука - 1-1,3 кг

Дрожжи - 50 г (или 10 г сухих)

Молоко - 500 мл

Яйцо - 6 шт.

Масло сливочное - 200 г

Сахар - 250-300 г

Изюм и цукаты - 300 г

Ванилин - 0,5 ч. л.

Для глазури

Сахар - 100 г

Яйцо (белок) - 2 шт.

В подогретом молоке растворить дрожжи, добавить 500 граммов муки, размешать. Накрыть полотенцем и положить в теплое место на 30 минут. Опара должна вдвое увеличиться в размере.

Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдЖелтки отделить от белков. Взбить желтки с сахаром. А белки со щепоткой соли взбить в устойчивую пену.

В опару добавить желтки и перемешать. Добавить размягченное масло, перемешать. Затем добавить белки и оставшуюся муку с ванилином. Хорошо замесить некрутое тесто и положить его в тепло на час.

Когда тесто увеличится вдвое, добавить в него вымытый и обсушенный изюм. Перемешать тесто и оставить подходить.

Когда тесто поднимется еще раз, разложить его в смазанные маслом формы. Оно должно занять половину формочки. Опять оставить тесто подходить.

Выпекать пасхи в предварительно разогретой до 180°С духовке в течение 35-40 минут.

Для глазури взбить белки с щепоткой соли, постепенно добавляя сахар. Нанести глазурь на пасхи и украсить их кондитерской посыпкой.

Пасха на заварном тесте

Мука - 15 ст.

Дрожжи (свежие) - 180 г

Яйцо куриное - 9 шт.

Молоко - 0,75-1 л

Масло сливочное - 300 г

Масло топленое - 300 г

Сахар - 900 г + 1 ст. л. (для опары)

Масло - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Изюм - 300 г

Лимона (цедра) - 1 шт.

Апельсин (цедра) - 1 шт.

Ванилин

Приготовление заварного теста. Взять 0,75 л молока и сливочное масло, вскипятить. Постепенно всыпать 3 стакана муки, хорошо размешать и остудить.

Приготовление опары. Дрожжи смешать с 0,5 стаканами молока и столовой ложкой сахара. Дать подойти.

У яиц отделить белки от желтков. Белки взбить с сахаром (все 900 г).

Смешать опару с заварным тестом, добавить желтки, топленое масло, растительное масло, соль, а также взбитые белки. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Оставить в теплом месте, накрыв полотенцем, дать подойти 2-3 раза.

После второго подъема добавить в тесто изюм, цедру и ванилин.

Разложить тесто по формочкам до половины и дать подняться. Отправить в предварительно разогретую до 180-200°С духовку и выпекать 25-30 минут (маленькие) и 40 минут (большие литровые).

Горячие пасхи смазать глазурью. Можно сделать, например, на желатине.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская