13 июня православные верующие отмечают Вознесение Господне.

В 40-й день после Пасхи православные верующие отмечают один из двунадесятых церковных праздников - Вознесение Господне. Это торжество посвящено восшествию Иисуса Христа на небо спустя 40 дней после мученической смерти на кресте и чудесного Воскресения. Что пожелать в великий праздник родным, близким и знакомым - открытки и теплые поздравления с Вознесением Господним в прозе и стихах вы найдете в подборке ниже.

Вознесение Господне - поздравления в прозе и стихах

С Вознесением Господним. Пусть мир и благодать царят в вашей семье, пусть воздух будет пропитан верой и надеждой. Пусть милосердна будет к вам судьба, ангелы хранят вас от бед и оберегают на жизненном пути!

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С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет пусть ваш дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

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Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

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С Вознесением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Веры крепкой, нерушимой

В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы

И терпеньем награждает,

Путь к добру и просветленью

Он для вас пусть открывает.

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Поздравляю с праздником Вознесения Господнего! Пусть жизнь будет наполнена лишь светлыми мгновениями, минутами радости, годами счастья. Я от души желаю крепкого здоровья тебе и твоим близким, а также мира, веры в лучшее, добра, благополучия и сердечной отрады.

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Поздравляю с Божественным праздником Вознесением Господним. Пусть ваша душа всегда будет наполнена только гармонией, духовностью и спокойствием. Желаю, чтобы в вашем доме была радость, вера, спокойствие и любовь.

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Пускай Господне Вознесение

Несет достаток в каждый дом!

Желаю лада, вдохновения

И солнца в небе голубом!

Пускай душа будет чиста

И излучает ясный свет!

Вокруг царит пусть доброта,

Чтоб мир наш счастьем был согрет!

***

С Вознесением Господним. Пусть мир и благодать царят в вашей семье, пусть воздух будет пропитан верой и надеждой. Пусть милосердна будет к вам судьба, ангелы хранят вас от бед и оберегают на жизненном пути!

***

Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

***

Все мы празднуем сегодня

День и светлый, и святой.

С Вознесением Господним,

Будет пусть Христос с тобой!

Сохраняя в сердце веру,

Защищая от обид,

Христиан пускай всех верных

Он от горестей хранит!

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В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!

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Поздравляю с Вознесением Христовым! Желаю, чтобы этот праздник принес в твою жизнь как можно больше добрых помыслов, счастливых моментов и безграничной любви. Молись, верь всегда в лучшее и пусть Бог бережет тебя!

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Уж лето позвала весна цветеньем.

И счастьем нынче пышут душ сады.

С Господним поздравляю Вознесеньем!

Избавит Бог пускай от гнева и вражды!

И светом веры в чудное спасенье

Пусть озаряются земные ваши дни!

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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

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Пускай Господь никогда не оставит ваш дом, и оберегает в этой жизни не только от бед, но и от дурных поступков, помыслов и людей. Пускай его любовь никогда не даст погаснуть огню веры в ваших душах. Желаю вам благополучия и счастья, здоровья и мира, гармонии и доброго света в глазах. С Вознесением!

С Вознесением Господним - картинки

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