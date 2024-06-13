В 40-й день после Пасхи православные верующие отмечают один из двунадесятых церковных праздников - Вознесение Господне. Это торжество посвящено восшествию Иисуса Христа на небо спустя 40 дней после мученической смерти на кресте и чудесного Воскресения. Что пожелать в великий праздник родным, близким и знакомым - открытки и теплые поздравления с Вознесением Господним в прозе и стихах вы найдете в подборке ниже.
Вознесение Господне - поздравления в прозе и стихах
С Вознесением Господним. Пусть мир и благодать царят в вашей семье, пусть воздух будет пропитан верой и надеждой. Пусть милосердна будет к вам судьба, ангелы хранят вас от бед и оберегают на жизненном пути!
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
***
Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
***
Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.
***
С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.
Пусть Господь дает вам силы
И терпеньем награждает,
Путь к добру и просветленью
Он для вас пусть открывает.
***
Поздравляю с праздником Вознесения Господнего! Пусть жизнь будет наполнена лишь светлыми мгновениями, минутами радости, годами счастья. Я от души желаю крепкого здоровья тебе и твоим близким, а также мира, веры в лучшее, добра, благополучия и сердечной отрады.
***
Поздравляю с Божественным праздником Вознесением Господним. Пусть ваша душа всегда будет наполнена только гармонией, духовностью и спокойствием. Желаю, чтобы в вашем доме была радость, вера, спокойствие и любовь.
***
Пускай Господне Вознесение
Несет достаток в каждый дом!
Желаю лада, вдохновения
И солнца в небе голубом!
Пускай душа будет чиста
И излучает ясный свет!
Вокруг царит пусть доброта,
Чтоб мир наш счастьем был согрет!
***
С Вознесением Господним. Пусть мир и благодать царят в вашей семье, пусть воздух будет пропитан верой и надеждой. Пусть милосердна будет к вам судьба, ангелы хранят вас от бед и оберегают на жизненном пути!
***
Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.
***
Все мы празднуем сегодня
День и светлый, и святой.
С Вознесением Господним,
Будет пусть Христос с тобой!
Сохраняя в сердце веру,
Защищая от обид,
Христиан пускай всех верных
Он от горестей хранит!
***
В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!
***
Поздравляю с Вознесением Христовым! Желаю, чтобы этот праздник принес в твою жизнь как можно больше добрых помыслов, счастливых моментов и безграничной любви. Молись, верь всегда в лучшее и пусть Бог бережет тебя!
***
Уж лето позвала весна цветеньем.
И счастьем нынче пышут душ сады.
С Господним поздравляю Вознесеньем!
Избавит Бог пускай от гнева и вражды!
И светом веры в чудное спасенье
Пусть озаряются земные ваши дни!
***
Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
***
Пускай Господь никогда не оставит ваш дом, и оберегает в этой жизни не только от бед, но и от дурных поступков, помыслов и людей. Пускай его любовь никогда не даст погаснуть огню веры в ваших душах. Желаю вам благополучия и счастья, здоровья и мира, гармонии и доброго света в глазах. С Вознесением!
С Вознесением Господним - картинки
***
***
***
***