На Вознесение Господне вспоминают, как Иисус Христос вознесся на небо и завершил Свой земной путь. В 2023 году праздник Вознесение Господне отмечают 25 мая - через 40 дней после Пасхи. Это одно из 12 главных церковных празднеств и важная дата для каждого верующего.
Поздравьте близких с Вознесением красивыми стихами, прозой и открытками от УНИАН.
Поздравления с Вознесением Господним - стихи, проза, открытки
С Вознесением Господним поздравляю,
Пусть душа твоя от счастья воспарит.
Избавления тебе я пожелаю
От болезней, горя и обид.
Пусть с тобою чудо приключится,
И здоровьем светятся глаза.
Всё плохое напрочь испарится,
И молитвам внемлют небеса.
***
Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!
***
Как тепло на сердце стало,
Потому что день такой!
Вознесение настало!
Я желаю все душой:
Чтобы лучшее свершилось,
Чтоб хорошее сбылось!
Чтоб мечты осуществились!
Чтобы счастье ворвалось!
***
Господь вознесся в небеса и тем самым подарил нам надежду на счастье и светлое будущее. Пусть Он бережет тебя свыше, пусть каждая молитва, сказанная твоим сердцем, будет услышана. С праздником!
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
***
Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.
***
Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
***
С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!
Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!
***
С Вознесением Господним
Принимайте поздравленья,
Небеса благодарите
За прекрасные мгновенья.
Благодать сойдет большая
Пусть на всю вашу семью.
"Будьте счастливы, здоровы!" -
От души вам говорю.
***
Поздравляю с Вознесением Господним! Желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
***
В Великий день Господня Вознесения
Мы всей душою верим в чудеса,
У Бога просим мы защиты и спасения
И о прощении молим небеса.
Желаю вашим душам чистоты,
Желаю веру в сердце укрепить
И с именем Господним на устах
Желаю жизнь счастливую прожить.
***
От всей души поздравляю со светлым днём Вознесения Господне! Пусть в ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!
***
Молитвой этот день встречайте,
Стараясь дух свой укрепить.
Любите, верьте вы, прощайте
И праведно старайтесь жить.
Пусть дышится легко, свободно,
Пусть будет всё вам по плечу.
Я с Вознесением Господним
Поздравить вас сейчас хочу!
***
Поздравляю со светлым праздником Вознесения Господне! Пусть жизнь складывается из радостных моментов и приятных мелочей, будет наполнена любовью, добром и теплотой людских сердец! Больше благих деяний, чудесных сюрпризов, волшебных событий! Наслаждайся удивительным миром, верь в себя и проживи достойную щедрую жизнь!
***
Вознесение Господне
Отмечает люд честной.
Пожелаю я сегодня,
Счастье чтоб вошло в дом твой!
Небеса чтоб одарили
Благодатью и добром,
Путь твой ангелы хранили,
И везло всегда, во всём!
***
Пускай Господь никогда не оставит ваш дом, и оберегает в этой жизни не только от бед, но и от дурных поступков, помыслов и людей. Пускай его любовь никогда не даст погаснуть огню веры в ваших душах. Желаю вам благополучия и счастья, здоровья и мира, гармонии и доброго света в глазах. С Вознесением!
***
Ранее мы рассказывали о празднике Вознесение Господне, его традициях и что запрещено делать в этот день.