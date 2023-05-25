На Вознесение Господне поздравьте родных и близких с этим светлым днем и пожелайте им Божьего благословения.

На Вознесение Господне вспоминают, как Иисус Христос вознесся на небо и завершил Свой земной путь. В 2023 году праздник Вознесение Господне отмечают 25 мая - через 40 дней после Пасхи. Это одно из 12 главных церковных празднеств и важная дата для каждого верующего.

Поздравьте близких с Вознесением красивыми стихами, прозой и открытками от УНИАН.

Поздравления с Вознесением Господним - стихи, проза, открытки

С Вознесением Господним поздравляю,

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Пусть душа твоя от счастья воспарит.

Избавления тебе я пожелаю

От болезней, горя и обид.

Пусть с тобою чудо приключится,

И здоровьем светятся глаза.

Всё плохое напрочь испарится,

И молитвам внемлют небеса.

***

Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

***

Как тепло на сердце стало,

Потому что день такой!

Вознесение настало!

Я желаю все душой:

Чтобы лучшее свершилось,

Чтоб хорошее сбылось!

Чтоб мечты осуществились!

Чтобы счастье ворвалось!

***

Господь вознесся в небеса и тем самым подарил нам надежду на счастье и светлое будущее. Пусть Он бережет тебя свыше, пусть каждая молитва, сказанная твоим сердцем, будет услышана. С праздником!

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет пусть ваш дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

***

Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

***

Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник всем желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

***

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

***

С Вознесением Господним

Принимайте поздравленья,

Небеса благодарите

За прекрасные мгновенья.

Благодать сойдет большая

Пусть на всю вашу семью.

"Будьте счастливы, здоровы!" -

От души вам говорю.

***

Поздравляю с Вознесением Господним! Желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

***

В Великий день Господня Вознесения

Мы всей душою верим в чудеса,

У Бога просим мы защиты и спасения

И о прощении молим небеса.

Желаю вашим душам чистоты,

Желаю веру в сердце укрепить

И с именем Господним на устах

Желаю жизнь счастливую прожить.

***

От всей души поздравляю со светлым днём Вознесения Господне! Пусть в ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!

***

Молитвой этот день встречайте,

Стараясь дух свой укрепить.

Любите, верьте вы, прощайте

И праведно старайтесь жить.

Пусть дышится легко, свободно,

Пусть будет всё вам по плечу.

Я с Вознесением Господним

Поздравить вас сейчас хочу!

***

Поздравляю со светлым праздником Вознесения Господне! Пусть жизнь складывается из радостных моментов и приятных мелочей, будет наполнена любовью, добром и теплотой людских сердец! Больше благих деяний, чудесных сюрпризов, волшебных событий! Наслаждайся удивительным миром, верь в себя и проживи достойную щедрую жизнь!

***

Вознесение Господне

Отмечает люд честной.

Пожелаю я сегодня,

Счастье чтоб вошло в дом твой!

Небеса чтоб одарили

Благодатью и добром,

Путь твой ангелы хранили,

И везло всегда, во всём!

***

Пускай Господь никогда не оставит ваш дом, и оберегает в этой жизни не только от бед, но и от дурных поступков, помыслов и людей. Пускай его любовь никогда не даст погаснуть огню веры в ваших душах. Желаю вам благополучия и счастья, здоровья и мира, гармонии и доброго света в глазах. С Вознесением!

***

Ранее мы рассказывали о празднике Вознесение Господне, его традициях и что запрещено делать в этот день.

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