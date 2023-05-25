Вознесение Господне - один из 12 главных церковных праздников.

Через 40 дней после Пасхи православные верующие отмечают большой церковный праздник - Вознесение Господне. Это день, когда Иисус Христос во плоти вознесся на небо. УНИАН рассказывает о традициях этого дня и что запрещает церковь.

Вознесение Господне - история праздника

В Евангелие Вознесение описано так: Иисус Христос воскрес и 40 дней был на земле, в кругу учеников и паствы, которым рассказывал о Царствии Божием. Спустя это время он собрал апостолов на горе Елеон возле Иерусалима, благословил всех, велел не расходиться, а сам во плоти вознесся на небо.

Позже апостолам явились два ангела - они сообщили, что спустя время Христос снова придет на землю в видимом облике и будет судить и живых, и мертвых. "Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".

Видео дня

На иконе "Вознесение Христа" изображены 12 апостолов и Пресвятая Богородица в центре. Наверху изображен Иисус Христос - в левой руке Он держит свиток, символизирующий Евангелие, а правой благословляет.

Когда Вознесение Господне 2023

У праздника Вознесение Господне нет четкой даты - каждый год его отмечают на 40-й день после Пасхи. Но это всегда четверг. У православных христиан Пасха в 2023 году - 16 апреля, поэтому 25 мая - Вознесение Господне, у католиков этот праздник - 18 мая.

Что нужно делать на Вознесение

В этот день паломники со всего мира едут в монастырь на гору Елеон - там находится камень с отпечатком ноги Христа, с которого он вознесся на небо.

Накануне четверга, в среду вечером, в храмах проходит всенощное бдение. На сам праздник можно пойти в храм на литургию и помолиться - в этот день Господь выслушивает все просьбы. Также разрешено поминать усопших, можно поставить свечу за упокой души.

По церковному уставу на Вознесение нет поста, поэтому после службы собираются за праздничным столом.

Что нельзя делать в день Вознесения Господня

Так как Вознесение - это большой праздник, то в этот день запрещается:

ругаться, спорить, скандалить;

делать уборку, стирать, шить, заниматься тяжелой работой;

плакать и печалиться;

выбрасывать мусор и плевать на улице;

отказывать в милостыне.

День нужно провести спокойно и в хорошем настроении.

Как в народе называется праздник Вознесение Господне и приметы дня

Полное название праздника - Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но в народе его называют просто - Вознесение, а еще Спасов день.

По поверьям, в этот день по улицам ходит Господь под видом нищего, поэтому на Вознесение обязательно подают милостыню, а также нельзя бросать мусор и плеваться - чтобы не попасть в Христа. Наши предки в этот день пекли особое печенье - "лесенки", которое должно помочь душам предков скорее подняться на небо.

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