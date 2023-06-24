Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель - самый почитаемый христианский святой после Девы Марии. Иоанн был последним пророком, он предсказал пришествие Христа и крестил его в водах Иордана.
Рождество Иоанна Предтечи - один из самых больших праздников после Рождества Богородицы и Рождества Христова. Христиане западного обряда празднуют Рождество Иоанна Предтечи 24 июня, православные - 7 июля, но начиная с 2024 года, после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, этот праздник будут отмечать в один день - 24 июня.
На праздник у пророка просят о семейном счастье и рождении ребенка. В этот день принято надевать одежду белого цвета - считается, что она помогает привлечь удачу и найти вторую половинку.
Мы подготовили красивые пожелания и открытки с Рождеством Иоанна Предтечи, которыми можно поздравить близких и знакомых.
Рождество Иоанна Предтечи - картинки, стихи и проза
В Рождество Иоанна Предтечи
Я желаю вам веры и силы,
Чтобы смута и мысли лихие
Никогда, ни за что не скосили.
Пусть надежда в душе не угаснет,
Согревает пусть сердце любовь,
Будут мир, понимание и счастье,
Не тревожит уныние кровь.
***
В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. Крепкого-крепкого здоровья, спокойствия и мира в душе, счастья в семейном доме и безграничной любви в сердце. Пусть небеса всегда будут открытыми, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!
***
С Рождеством Иоанна Предтечи!
Пусть в сердцах ваших вера живет,
Счастье будет, как мир, бесконечным.
Пусть любовь непременно придет
В ваши души, навек сохраняясь
В уголках потаенных легко,
Чтобы вы так светло улыбались,
А проблемы ушли далеко!
***
В Рождество Иоанна Предтечи желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце пусть согревает любовь!
***
В Рождество Иоанна Предтечи
Пожелаю тебе от души
Счастья в сердце, любви бесконечной,
Только доброе в жизни вершить!
И сегодня, в святой этот вечер,
Благодать пусть наполнит твой дом,
И опустится радость на плечи,
И пусть вера поможет во всём!
***
Прими поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи! Пусть в этот великий праздник Создатель простит Вам все неверные шаги и подарит свою благодать. Пусть войдут в твою жизнь умиротворение и счастье!
***
С Рождеством Иоанна Предтечи,
Пусть тебя он всегда бережет,
И избавит пускай от сомнений,
Твою душу от горя спасет.
Счастья, легкости и просветленья,
Бед не знай, в достатке ты живи,
Легкости тебе и вдохновенья,
Оживают пусть твои мечты!
***
Поздравляем с праздником Рождество Иоанна Предтечи! Будьте счастливы, пусть в жизни все складывается благополучно. Добивайтесь своих целей, будьте добрыми и отзывчивыми людьми, всегда помогайте близким. Пусть все у вас будет складываться хорошо.
***
Я вас с Рождеством Предтечи
От души всех поздравляю.
Веры, кротости и блага
В этот день я вам желаю.
Пусть заступится Креститель
В час отчаяния лихой,
Будет пусть здоровье в теле,
В сердце - радость и покой.