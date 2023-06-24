Рождество Иоанна Предтечи 24 июня празднуют христиане западного обряда и 7 июля - православные.

Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель - самый почитаемый христианский святой после Девы Марии. Иоанн был последним пророком, он предсказал пришествие Христа и крестил его в водах Иордана.

Рождество Иоанна Предтечи - один из самых больших праздников после Рождества Богородицы и Рождества Христова. Христиане западного обряда празднуют Рождество Иоанна Предтечи 24 июня, православные - 7 июля, но начиная с 2024 года, после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, этот праздник будут отмечать в один день - 24 июня.

На праздник у пророка просят о семейном счастье и рождении ребенка. В этот день принято надевать одежду белого цвета - считается, что она помогает привлечь удачу и найти вторую половинку.

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Мы подготовили красивые пожелания и открытки с Рождеством Иоанна Предтечи, которыми можно поздравить близких и знакомых.

Рождество Иоанна Предтечи - картинки, стихи и проза

В Рождество Иоанна Предтечи

Я желаю вам веры и силы,

Чтобы смута и мысли лихие

Никогда, ни за что не скосили.

Пусть надежда в душе не угаснет,

Согревает пусть сердце любовь,

Будут мир, понимание и счастье,

Не тревожит уныние кровь.

***

В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. Крепкого-крепкого здоровья, спокойствия и мира в душе, счастья в семейном доме и безграничной любви в сердце. Пусть небеса всегда будут открытыми, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!

***

С Рождеством Иоанна Предтечи!

Пусть в сердцах ваших вера живет,

Счастье будет, как мир, бесконечным.

Пусть любовь непременно придет

В ваши души, навек сохраняясь

В уголках потаенных легко,

Чтобы вы так светло улыбались,

А проблемы ушли далеко!

***

В Рождество Иоанна Предтечи желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце пусть согревает любовь!

***

В Рождество Иоанна Предтечи

Пожелаю тебе от души

Счастья в сердце, любви бесконечной,

Только доброе в жизни вершить!

И сегодня, в святой этот вечер,

Благодать пусть наполнит твой дом,

И опустится радость на плечи,

И пусть вера поможет во всём!

***

Прими поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи! Пусть в этот великий праздник Создатель простит Вам все неверные шаги и подарит свою благодать. Пусть войдут в твою жизнь умиротворение и счастье!

***

С Рождеством Иоанна Предтечи,

Пусть тебя он всегда бережет,

И избавит пускай от сомнений,

Твою душу от горя спасет.

Счастья, легкости и просветленья,

Бед не знай, в достатке ты живи,

Легкости тебе и вдохновенья,

Оживают пусть твои мечты!

***

Поздравляем с праздником Рождество Иоанна Предтечи! Будьте счастливы, пусть в жизни все складывается благополучно. Добивайтесь своих целей, будьте добрыми и отзывчивыми людьми, всегда помогайте близким. Пусть все у вас будет складываться хорошо.

***

Я вас с Рождеством Предтечи

От души всех поздравляю.

Веры, кротости и блага

В этот день я вам желаю.

Пусть заступится Креститель

В час отчаяния лихой,

Будет пусть здоровье в теле,

В сердце - радость и покой.

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