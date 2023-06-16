Рождество Иоанна Предтечи - один из самых больших праздников после Рождества Богородицы и Рождества Христова.

Кем был Иоанн Предтеча, когда его почитают христиане и с какими просьбами обращаются к святому, а также что запрещено делать на Рождество Иоанна Предтечи - рассказываем в материале.

Кто такой Иоанн Предтеча

Иоанн Предтеча, известный также как Иоанн Креститель - самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Он был последним пророком и предшественником Христа, предсказавшим пришествие Мессии.

Родился Иоанн в семье пожилой пары, а о его появлении на свет возвестил архангел Гавриил. По церковному преданию, матери с сыном пришлось бежать в пустыню, спасаясь от царя Ирода, велевшего убить всех младенцев. Первые 30 лет жизни Иоанн провел в пустыне, вдали от людей, а после стал проповедовать - рассказывал людям о скором пришествии Мессии и призывая креститься. В реке Иордан Иоанн крестил многих иудеев, в том числе и самого Иисуса - в тот момент на Христа сошел святой дух в виде голубя.

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Предтеча продолжил проповедовать, но за то, что он обличил правителя Ирода Антипа - тот отнял жену у брата - Иоанна схватили и казнили. Супруга царя пожелала в подарок его голову. Тело святого похоронили, голова была утрачена, но обреталась трижды.

Когда Рождество Иоанна Крестителя

В христианстве только три праздника названы Рождеством - Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи.

Рождество Иоанна Предтечи празднуют в июне - по Евангелии святой родился на полгода раньше Иисуса. В православной традиции дата праздника по юлианскому календарю - 7 июля, Рождество Иоанна Крестителя у католиков, по григорианскому календарю - 24 июня. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года Рождество Иоанна Крестителя будет отмечаться 24 июня.

Сейчас этот церковным праздник совпадает с народным праздником Ивана Купалы 7 июля.

Рождество Иоанна Предтечи - что нельзя делать

Иоанн Предтеча погиб мученической смертью, поэтому во все дни памяти святого есть ряд запретов:

нельзя веселиться и шуметь;

не советуют пользоваться ножом, а также резать что-либо круглое;

запрещено ссориться и ругаться, нарушать правила поста - до 12 июля длится Петров пост 2023.

Можно ли работать на Рождество Иоанна Предтечи? На праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работой по дому, а также рукоделием. Следует посетить церковь, помолиться святому, подать милостыню.

В чем помогает Иоанн Предтеча и молитва к святому

У святого просят благополучия и здоровья для семьи. Иоанн помогает разрешить проблемы в работе, исцеляет от болезней, особенно от головных болей. Также святому молятся о счастливом браке, а бездетные пары - о детях.

Молитва на Рождество Иоанна Предтечи

Креститель Иоанн, проповедник покаяния, услышь молитвы мои и передай просьбы Владыке Небесному. Я, как недостойный, унылый, немощный и терзающейся печалью, призываю к Твоему участию и заступничеству. Умоляю очистить думы и душу мою, избавить от терзающих злых помыслов и наставить на пусть истинный. Святой Иоанн, Ты видел грехи земные и дарил искупление людям. О, Проповедник земной, сумевший коснуться самого Иисуса и окрестить его, даруй мне спасение перед Господом. Помолись за грешного раба Божьего (имя) и не оставляй меня на произвол дьявольских сил. Я умоляю о благе, которое пронесу с собой всю оставшуюся жизнь. Проповедник и мученик пустынный, не отрекайся от меня, обнови душу мою покаянием и наполни сердце неподдельной верой. Вечно Царствие Небесное. Аминь.

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