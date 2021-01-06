Рождество Христово - это важнейший праздник для всех христиан, посвященный рождению Иисуса Христа от Девы Марии. Рождественские праздники начинаются с Сочельника 6 января и заканчиваются Крещением Господним. После Сочельника ночью дети колядуют по соседним домам, а взрослые приходят почтить рождение Иисуса во плоти на церковном богослужении. УНИАН подготовил для вас поздравления в стихах и прозе с Рождеством, которые вы можете отправить друзьям и близким.
Поздравления с Рождеством 2021
Поздравляем с Рождеством Христовым
И желаем в праздник благодатный,
Чтобы все казалось светлым, новым,
На душе было легко, приятно!
Пусть волшебные мгновенья Рождества
Манят, будоражат, окрыляют,
Яркие моменты торжества
Удовольствие и радость доставляют!
Под луною снег искрится,
Воздух пахнет волшебством,
Всем мечтам осуществиться
Суждено на Рождество.
И Иисус, раскрыв объятья,
В этот грешный мир сойдёт,
Людям всем подарит счастье,
Мысли тяжкие сотрёт!
С Рождеством поздравляю сердечно,
Пусть всегда тебя Бог бережет,
И пускай в душе твоей вечно
Неземное счастье живет!
И пусть море добра наполняет
Твою жизнь день изо дня!
И пусть любит тебя, обожает
Дорогая сердцу родня!
А за окном уже зима,
Огни, веселье, чудеса,
И Рождество в дома идет,
Добро и веру всем несет!
Тебе желаю не тужить,
Про все обиды позабыть,
Пусть путеводная звезда,
Пусть освещает для тебя!
Пусть будет на душе легко,
Уж наступает Рождество,
Поверь сегодня в волшебство,
Везде и всюду лишь оно!
Поверь, желанье загадай,
И никогда не унывай!
Всех поздравляю с Рождеством,
Тепла и света, и любви в ваш дом!
Желаю счастья и благополучия,
Пусть каждый день будет добрее, лучше!
Желаю всем Господнего благословения,
Надежды, радости, терпения,
Желаю солнечного настроения,
Гордыню позабыть, оставить лишь смирение!
Доброю сказкою в дом
Входит как чудо, украдкой,
Близких собрав за столом.
Праздником пахнет так сладко.
Снова пришло Рождество,
Души, чтоб встретились наши,
Сердцу легко и тепло
С новою встречею каждой.
Праздник пускай принесёт,
Вам необъятное счастье,
И бесконечно везёт,
Будет судьба в вашей власти.
Рождество Христово наступает,
Под луною снег пускай сияет,
Звезды пусть волшебно замерцают,
Счастье без границ пообещают!
Верить в сказку в эту ночь не трудно,
В доме вашем будет пусть уютно,
На душе пусть будет безмятежно,
Радости вам светлой и безбрежной!
Поздравляю всех с Рождеством Христовым, с искренним желанием, чтобы свет надежды, освещенный младенцем Иисусом в день его чудесного рождения, никогда не переставал освещать ваш путь. Мои наилучшие и теплые пожелания, С Праздником!
Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю не подпускать к себе злость и лихо, желаю с надеждой и радостью сердца встречать каждый день! Пусть твоя звезда сияет ярко, пусть жизнь радует тебя подарками и добрыми людьми. Желаю здоровья тебе и твоей семье, желаю любви, удачи и Божьей милости!
Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!
С Рождеством Христовым. Пусть яркая звезда на небе зажжёт яркую надежду в твоём сердце, пусть от тебя отстанут все недуги и печали. Желаю здравствовать, любить свою жизнь, стремиться только к хорошему, делать только доброе и никогда не знать никакого лиха.
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Рождество Христово — невероятно светлый праздник, поэтому я желаю, чтобы твои помыслы и поступки всегда были такими же чистыми и светлыми! Желаю, чтобы Господь благословил тебя и оберегал от всех бед! Пусть счастье всегда царит в твоем сердце, а вера в — душе! Желаю всяческих благ, удачи и достатка!
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