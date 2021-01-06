Сегодня отмечается праздник Рождества Христового.

Рождество Христово - это важнейший праздник для всех христиан, посвященный рождению Иисуса Христа от Девы Марии. Рождественские праздники начинаются с Сочельника 6 января и заканчиваются Крещением Господним. После Сочельника ночью дети колядуют по соседним домам, а взрослые приходят почтить рождение Иисуса во плоти на церковном богослужении. УНИАН подготовил для вас поздравления в стихах и прозе с Рождеством, которые вы можете отправить друзьям и близким.

Поздравления с Рождеством 2021

Поздравляем с Рождеством Христовым

И желаем в праздник благодатный,

Чтобы все казалось светлым, новым,

На душе было легко, приятно!

Пусть волшебные мгновенья Рождества

Манят, будоражат, окрыляют,

Яркие моменты торжества

Удовольствие и радость доставляют!

Под луною снег искрится,

Воздух пахнет волшебством,

Всем мечтам осуществиться

Суждено на Рождество.

И Иисус, раскрыв объятья,

В этот грешный мир сойдёт,

Людям всем подарит счастье,

Мысли тяжкие сотрёт!

С Рождеством поздравляю сердечно,

Пусть всегда тебя Бог бережет,

И пускай в душе твоей вечно

Неземное счастье живет!

И пусть море добра наполняет

Твою жизнь день изо дня!

И пусть любит тебя, обожает

Дорогая сердцу родня!

А за окном уже зима,

Огни, веселье, чудеса,

И Рождество в дома идет,

Добро и веру всем несет!

Тебе желаю не тужить,

Про все обиды позабыть,

Пусть путеводная звезда,

Пусть освещает для тебя!

Пусть будет на душе легко,

Уж наступает Рождество,

Поверь сегодня в волшебство,

Везде и всюду лишь оно!

Поверь, желанье загадай,

И никогда не унывай!

Всех поздравляю с Рождеством,

Тепла и света, и любви в ваш дом!

Желаю счастья и благополучия,

Пусть каждый день будет добрее, лучше!

Желаю всем Господнего благословения,

Надежды, радости, терпения,

Желаю солнечного настроения,

Гордыню позабыть, оставить лишь смирение!

Доброю сказкою в дом

Входит как чудо, украдкой,

Близких собрав за столом.

Праздником пахнет так сладко.

Снова пришло Рождество,

Души, чтоб встретились наши,

Сердцу легко и тепло

С новою встречею каждой.

Праздник пускай принесёт,

Вам необъятное счастье,

И бесконечно везёт,

Будет судьба в вашей власти.

Рождество Христово наступает,

Под луною снег пускай сияет,

Звезды пусть волшебно замерцают,

Счастье без границ пообещают!

Верить в сказку в эту ночь не трудно,

В доме вашем будет пусть уютно,

На душе пусть будет безмятежно,

Радости вам светлой и безбрежной!

Поздравляю всех с Рождеством Христовым, с искренним желанием, чтобы свет надежды, освещенный младенцем Иисусом в день его чудесного рождения, никогда не переставал освещать ваш путь. Мои наилучшие и теплые пожелания, С Праздником!

Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю не подпускать к себе злость и лихо, желаю с надеждой и радостью сердца встречать каждый день! Пусть твоя звезда сияет ярко, пусть жизнь радует тебя подарками и добрыми людьми. Желаю здоровья тебе и твоей семье, желаю любви, удачи и Божьей милости!

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

С Рождеством Христовым. Пусть яркая звезда на небе зажжёт яркую надежду в твоём сердце, пусть от тебя отстанут все недуги и печали. Желаю здравствовать, любить свою жизнь, стремиться только к хорошему, делать только доброе и никогда не знать никакого лиха.

***

Рождество Христово — невероятно светлый праздник, поэтому я желаю, чтобы твои помыслы и поступки всегда были такими же чистыми и светлыми! Желаю, чтобы Господь благословил тебя и оберегал от всех бед! Пусть счастье всегда царит в твоем сердце, а вера в — душе! Желаю всяческих благ, удачи и достатка!

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова