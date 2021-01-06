Сегодня, 6 января, украинские верующие вместе со всем православным миром отмечают важный христианский праздник - Сочельник.
Читайте такжеРождество 2021: лучшие колядки на украинском и русском языкахСвятой вечер, Богатый вечер, Богатая кутья - это другие названия упомянутого великого праздника, отмечаемого вечером, накануне Рождества Христова. С Сочельника начинаются Святки, которые длятся 2 недели и завершаются праздником Крещения Господня.
В храмах в этот вечер начинаются праздничные богослужения. А с появлением на небе первой звезды традиционно вся семья собирается за праздничным столом, чтобы отпраздновать рождение Спасителя. После этого по домам начинают ходить колядники.
Сочельник - прекрасная возможность поздравить близких, друзей, знакомых с этим светлым праздником. УНИАН собрал лучшие стихи и красивые картинки с праздником рождения Иисуса Христа.
Христос родился - приветствие
На Сочельник и Рождество Христово в Украине принято приветствоваться словами "Христос родился! ". На что обычно отвечают "Славим его".
Приветствие в целом может немного отличаться, в зависимости от региона. На западе Украины, например, распространена форма приветствия – "Христос рождается! - Славим Его".
Христос родился: поздравительные стихи
***
Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
***
Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!
***
Христос рождається! Славімо його!
Гарних вам свят, веселих коляд,
Запашної куті та чарочки на столі.
Будьте здорові, багаті, з Богом у хаті.
***
Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом цим мої вітання!
Хай Божа благодать летить, неначе сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.
Хай ангел береже усю сім’ю,
Дарує радість, злагоду, здоров’я.
І силу вам нехай дає Ісус
Долати всі проблеми і незгоди!
***
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться -
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай Вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
Христос народився!!!
***
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла:
Кутя, вареники, грибочки,
Квасоля, риба, огірочки…
Нехай лунає в хаті сміх -
З різдвом Христовим вас усіх!
***
Вітаємо вас, господарі,
Із Різдвом Христовим!
Щоб вам щастя квітло
Вінком калиновим,
Щоб над вашим домом
Слава панувала,
А під мирним дахом -
Любов розквітала!
Поздравления с Рождеством Христовым в картинках
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