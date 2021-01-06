Лучшие поздравления с праздником рождения Иисуса Христа, а также пожелания мира, добра и согласия.

Сегодня, 6 января, украинские верующие вместе со всем православным миром отмечают важный христианский праздник - Сочельник.

Читайте такжеРождество 2021: лучшие колядки на украинском и русском языкахСвятой вечер, Богатый вечер, Богатая кутья - это другие названия упомянутого великого праздника, отмечаемого вечером, накануне Рождества Христова. С Сочельника начинаются Святки, которые длятся 2 недели и завершаются праздником Крещения Господня.

В храмах в этот вечер начинаются праздничные богослужения. А с появлением на небе первой звезды традиционно вся семья собирается за праздничным столом, чтобы отпраздновать рождение Спасителя. После этого по домам начинают ходить колядники.

Сочельник - прекрасная возможность поздравить близких, друзей, знакомых с этим светлым праздником. УНИАН собрал лучшие стихи и красивые картинки с праздником рождения Иисуса Христа.

Христос родился - приветствие

На Сочельник и Рождество Христово в Украине принято приветствоваться словами "Христос родился! ". На что обычно отвечают "Славим его".

Приветствие в целом может немного отличаться, в зависимости от региона. На западе Украины, например, распространена форма приветствия – "Христос рождается! - Славим Его".

Христос родился: поздравительные стихи

***

Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!

***

Христос рождається! Славімо його!

Гарних вам свят, веселих коляд,

Запашної куті та чарочки на столі.

Будьте здорові, багаті, з Богом у хаті.

***

Різдво святе заходить на поріг.

Прийміть зі святом цим мої вітання!

Хай Божа благодать летить, неначе сніг,

Хай сміх лунає з вечора й до рання.

Хай ангел береже усю сім’ю,

Дарує радість, злагоду, здоров’я.

І силу вам нехай дає Ісус

Долати всі проблеми і незгоди!

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться -

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай Вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!!!

***

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла:

Кутя, вареники, грибочки,

Квасоля, риба, огірочки…

Нехай лунає в хаті сміх -

З різдвом Христовим вас усіх!

***

Вітаємо вас, господарі,

Із Різдвом Христовим!

Щоб вам щастя квітло

Вінком калиновим,

Щоб над вашим домом

Слава панувала,

А під мирним дахом -

Любов розквітала!

Поздравления с Рождеством Христовым в картинках

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Автор: Алина Вишневская