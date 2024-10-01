1 октября в Украине отмечают три важных праздника: Покрова Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества. Все три символически связаны между собой, ведь Покрова издавна считается покровительницей казаков - защитников украинской земли. Что пожелать это день близким и дорогим людям - УНИАН подготовил душевные открытки и поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы.
Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы - в прозе и стихах
С Покровом всех сегодня поздравляю!
Желаю благодати и добра.
Здоровья, мира и любви желаю,
В делах удачи, а в сердцах тепла!
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Поздравляю с чудесным праздником! Пусть в доме всегда царит уют и благополучие, а близкие будут здоровы и счастливы. И каждый день будет наполнен хорошим настроением и душевным спокойствием. С Покровой!
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Желаю каждому сегодня
Быть под Покровом пресвятым,
Чтоб Богородица спасала,
На всё чтобы хватало сил.
Судьба у вас пусть доброй будет.
Пусть берегут вас небеса.
А Бог о вас не позабудет
Сегодня, завтра и всегда!
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы! Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.
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Загадаю на Покров,
Чтобы каждый был здоров,
Матерь Божья чтоб укрыла
От невзгод своею силой.
И тебе желаю я
В этот день календаря
Благодати, доброты
И душевной красоты!
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В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.
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Пусть Богородица покровом
Своим от горя защитит,
Чтоб были в доме все здоровы,
И жили дружно, без обид.
Пусть дети в мире подрастают,
Не будет зла в душе у них,
А Богоматерь Пресвятая
Следит, чтоб смех их не затих.
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В Покров Пресвятой Богородицы желаю Божьего благословения, любви и благополучия! Пусть сердце будет спокойно, пусть душа радуется и благодарит Всевышнего за щедрые дары. Света вам и добра, тепла и радости!
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Пожелаю на Покров
Самых чистых, добрых слов,
В доме мира, благодати,
Отношений тёплых, кстати!
Богородица рукою
Пусть от бед мирских укроет,
Веру в мысли твои вселит,
Дни чтоб сладостно летели!
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С Покровом! Желаю душевно чтоб покрывало Богородицы защищало от всякого зла и несчастья! Пускай сердце наполнится благодатью и милостью свыше, принося неземную радость и чистую веру!
Картинки с Покровом Пресвятой Богородицы
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