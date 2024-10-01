В этом году Покрова отмечают по новому церковному календарю - 1 октября.

1 октября в Украине отмечают три важных праздника: Покрова Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества. Все три символически связаны между собой, ведь Покрова издавна считается покровительницей казаков - защитников украинской земли. Что пожелать это день близким и дорогим людям - УНИАН подготовил душевные открытки и поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы.

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы - в прозе и стихах

С Покровом всех сегодня поздравляю!

Желаю благодати и добра.

Видео дня

Здоровья, мира и любви желаю,

В делах удачи, а в сердцах тепла!

***

Поздравляю с чудесным праздником! Пусть в доме всегда царит уют и благополучие, а близкие будут здоровы и счастливы. И каждый день будет наполнен хорошим настроением и душевным спокойствием. С Покровой!

***

Желаю каждому сегодня

Быть под Покровом пресвятым,

Чтоб Богородица спасала,

На всё чтобы хватало сил.

Судьба у вас пусть доброй будет.

Пусть берегут вас небеса.

А Бог о вас не позабудет

Сегодня, завтра и всегда!

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы! Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.

***

Загадаю на Покров,

Чтобы каждый был здоров,

Матерь Божья чтоб укрыла

От невзгод своею силой.

И тебе желаю я

В этот день календаря

Благодати, доброты

И душевной красоты!

***

В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

***

Пусть Богородица покровом

Своим от горя защитит,

Чтоб были в доме все здоровы,

И жили дружно, без обид.

Пусть дети в мире подрастают,

Не будет зла в душе у них,

А Богоматерь Пресвятая

Следит, чтоб смех их не затих.

***

В Покров Пресвятой Богородицы желаю Божьего благословения, любви и благополучия! Пусть сердце будет спокойно, пусть душа радуется и благодарит Всевышнего за щедрые дары. Света вам и добра, тепла и радости!

***

Пожелаю на Покров

Самых чистых, добрых слов,

В доме мира, благодати,

Отношений тёплых, кстати!

Богородица рукою

Пусть от бед мирских укроет,

Веру в мысли твои вселит,

Дни чтоб сладостно летели!

***

С Покровом! Желаю душевно чтоб покрывало Богородицы защищало от всякого зла и несчастья! Пускай сердце наполнится благодатью и милостью свыше, принося неземную радость и чистую веру!

Картинки с Покровом Пресвятой Богородицы

***

***

***

***

Вас также могут заинтересовать новости: