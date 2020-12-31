Лучшие поздравления по случаю грядущего 2021-го года для родных, друзей и знакомых.

Считанные часы остаются до наступления Нового 2021-го года. Уже совсем скоро мы попрощаемся с нынешним годом Белой Крысы и будем встречать следующий год, который, согласно восточному гороскопу, будет проходить под покровительством Белого металлического Быка.

Читайте такжеРелигиозные праздники в январе 2021: православный календарь на первый месяц нового годаНовый год – это не только нарядно украшенная елка, мандарины, радостный салют и пышное застолье в ночь на 1 января. Это также и подарки и поздравления для родных и близких. Важно поздравить не только тех, кто будет рядом, когда новогодней ночью пробьют куранты, а также дорогих людей, которых не получится поздравить лично.

Чтобы ваше поздравление не потерялось в десятках подобных, следует выбрать оригинальный текст пожелания к празднику. УНИАН собрал красивые, милые и забавные поздравления с Новым годом в стихах и прозе, а также в красочных открытках и картинках.

С Новым годом 2021 - поздравления в стихах и открытках

***

С Новым годом! Вихрь снежинок

Вдохновеньем пусть охватит,

Даст успехов ярких, длинных,

Чистой нежностью окатит.

Станет жизнь пускай — на зависть:

Долгой, шумной и прекрасной,

Дарит смех, веселье, радость,

И огромнейшее счастье!

***

Пожелаю в год Быка

Взять удачу за рога,

А плохому настроенью

Дать хорошего пинка!

Ценит Бык любовь и труд,

Пусть они не подведут,

Вам подарят много счастья,

А от бед уберегут!

***

Поздравляем с Новым годом,

Пусть исполнятся мечты!

Чтоб богатства было много,

Смеха, радости, любви,

Звон бокалов пусть наполнит

Счастьем этот новый год

И прекрасные подарки

Дед Мороз тебе принесет!

***

Провожаем Крыску в путь,

Про нее ты позабудь,

Приготовь скорей сырок,

Вступит Бык на порог!

Пусть рогатый и хвостатый

Символ года вас хранит,

Исключит пусть все тревоги

И избавит от обид.

Пусть финансы вам приносит,

Бережет семейный мир,

Принесет успех желанный

И здоровьем наградит!

***

Поздравляю с Новым годом,

С новым счастьем и мечтой,

Пусть удача мимоходом

Повстречается с тобой,

Пусть любовь тебя обнимет

Теплым, ласковым крылом,

Все плохое в прошлом сгинет,

И наполнит радость дом!

Веселые поздравления с Новым годом 2021

***

Бычок пусть мечты исполнит,

Кошелек пускай наполнит,

Пусть теплом согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,

Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили-пировали,

Не болели, не старели,

И успех во всем имели!

***

В Новый год желаю Вам

Палочку волшебную,

Чтоб имели Вы всегда

Жизнь великолепную!

Чтобы было все, как в сказке:

Ярко, красочно кругом.

Чтобы в золоте купались,

Жили во дворце крутом!

***

Поздравления мои

Будут крайне коротки:

В Новый год пусть будет круто,

Позабудь о слове "худо",

Денег чтобы — аж не счесть,

А вкусняшек чтоб — не съесть.

Веселись и наслаждайся,

Целый год лишь улыбайся!

***

С Новым годом вас, ура!

Будет жизнь пускай легка.

Чтоб ни одного плохого

Не было у вас денька.

Замок, чтоб не из песка,

Был у вас наверняка.

И на море каждый отпуск

Грели б вы свои бока!

***

С Новым годом поздравляю!

Время дружно погулять,

Только очень осторожно,

Чтоб в салате не лежать.

Дед Мороз пускай подбросит

Вам в подарочек купюры,

Чтоб хватило на икорку,

Для души и для фигуры.

***

С Новым годом, с новым счастьем!

Пусть он будет ярким, страстным,

Чтобы многого хотелось,

И добиться чтоб умелось.

Чтобы в кошельке хрустели

Деньги самым сладким звуком.

Чтобы бодрым было тело,

Стойким — дух, ловкими — руки.

Короткие поздравительные строки с Новым 2021-м годом

***

Ёлка весело сверкает,

Наступает Новый год,

Пусть исполнит он желанья,

Счастья море принесёт!

***

С Новым годом! С волшебством!

Много денежек в ваш дом,

Много яркого веселья,

Озорного настроения.

***

Желаю, чтобы этот год

Был в сто раз лучше предыдущих.

Добра, удачи, всех красот,

Дней ярких, клевых и везучих!

***

Преподнесет пусть Новый год

Счастливых дней круговорот,

Мешок огромного везенья

И ларчик с добрым настроеньем!

***

Новогодняя пора,

Пахнет елкою — ура!

Пусть же будет год пришедший

От успеха сумасшедший!

Поздравления с Новым годом в прозе и картинках

***

С Новым годом. Пусть всё, о чём мечтаешь, исполнится, а год принесет приятные сюрпризы, душевное спокойствие, стабильность, верность, удачу, счастье и успех.

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!

***

В Новый год принято строить планы и ставить цели. Желаю внести в свой список три обязательных пункта: сохранить все то хорошее, что есть, получить то, о чем мечтается и вычеркнуть то, что приносит печаль и грусть.

***

С Новым годом! Пусть впереди ждёт много радостных моментов, плодотворных дней, гениальных идей, значительных успехов, приятных встреч и добрых сюрпризов. Желаю здоровья и любви!

***

Новый год — время включить режим чуда и запустить программу воплощения грандиозных идей. Желаю не менять настроек до конца года, работать в системе счастья с радостью и интересом!

***

Желаю тебе в этот праздник позаимствовать у итальянцев традицию выбрасывать все лишнее и ненужное. Смело и без сожалений расстанься с былыми обидами, плохими мыслями, проблемами и печалями, тогда Новый год непременно будет счастливым и радостным. Поздравляю!

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Автор: Алина Вишневская