Считанные часы остаются до наступления Нового 2021-го года. Уже совсем скоро мы попрощаемся с нынешним годом Белой Крысы и будем встречать следующий год, который, согласно восточному гороскопу, будет проходить под покровительством Белого металлического Быка.
Читайте такжеРелигиозные праздники в январе 2021: православный календарь на первый месяц нового годаНовый год – это не только нарядно украшенная елка, мандарины, радостный салют и пышное застолье в ночь на 1 января. Это также и подарки и поздравления для родных и близких. Важно поздравить не только тех, кто будет рядом, когда новогодней ночью пробьют куранты, а также дорогих людей, которых не получится поздравить лично.
Чтобы ваше поздравление не потерялось в десятках подобных, следует выбрать оригинальный текст пожелания к празднику. УНИАН собрал красивые, милые и забавные поздравления с Новым годом в стихах и прозе, а также в красочных открытках и картинках.
С Новым годом 2021 - поздравления в стихах и открытках
***
С Новым годом! Вихрь снежинок
Вдохновеньем пусть охватит,
Даст успехов ярких, длинных,
Чистой нежностью окатит.
Станет жизнь пускай — на зависть:
Долгой, шумной и прекрасной,
Дарит смех, веселье, радость,
И огромнейшее счастье!
***
Пожелаю в год Быка
Взять удачу за рога,
А плохому настроенью
Дать хорошего пинка!
Ценит Бык любовь и труд,
Пусть они не подведут,
Вам подарят много счастья,
А от бед уберегут!
***
Поздравляем с Новым годом,
Пусть исполнятся мечты!
Чтоб богатства было много,
Смеха, радости, любви,
Звон бокалов пусть наполнит
Счастьем этот новый год
И прекрасные подарки
Дед Мороз тебе принесет!
***
Провожаем Крыску в путь,
Про нее ты позабудь,
Приготовь скорей сырок,
Вступит Бык на порог!
Пусть рогатый и хвостатый
Символ года вас хранит,
Исключит пусть все тревоги
И избавит от обид.
Пусть финансы вам приносит,
Бережет семейный мир,
Принесет успех желанный
И здоровьем наградит!
***
Поздравляю с Новым годом,
С новым счастьем и мечтой,
Пусть удача мимоходом
Повстречается с тобой,
Пусть любовь тебя обнимет
Теплым, ласковым крылом,
Все плохое в прошлом сгинет,
И наполнит радость дом!
Веселые поздравления с Новым годом 2021
***
Бычок пусть мечты исполнит,
Кошелек пускай наполнит,
Пусть теплом согреет дом,
Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели,
И успех во всем имели!
***
В Новый год желаю Вам
Палочку волшебную,
Чтоб имели Вы всегда
Жизнь великолепную!
Чтобы было все, как в сказке:
Ярко, красочно кругом.
Чтобы в золоте купались,
Жили во дворце крутом!
***
Поздравления мои
Будут крайне коротки:
В Новый год пусть будет круто,
Позабудь о слове "худо",
Денег чтобы — аж не счесть,
А вкусняшек чтоб — не съесть.
Веселись и наслаждайся,
Целый год лишь улыбайся!
***
С Новым годом вас, ура!
Будет жизнь пускай легка.
Чтоб ни одного плохого
Не было у вас денька.
Замок, чтоб не из песка,
Был у вас наверняка.
И на море каждый отпуск
Грели б вы свои бока!
***
С Новым годом поздравляю!
Время дружно погулять,
Только очень осторожно,
Чтоб в салате не лежать.
Дед Мороз пускай подбросит
Вам в подарочек купюры,
Чтоб хватило на икорку,
Для души и для фигуры.
***
С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть он будет ярким, страстным,
Чтобы многого хотелось,
И добиться чтоб умелось.
Чтобы в кошельке хрустели
Деньги самым сладким звуком.
Чтобы бодрым было тело,
Стойким — дух, ловкими — руки.
Короткие поздравительные строки с Новым 2021-м годом
***
Ёлка весело сверкает,
Наступает Новый год,
Пусть исполнит он желанья,
Счастья море принесёт!
***
С Новым годом! С волшебством!
Много денежек в ваш дом,
Много яркого веселья,
Озорного настроения.
***
Желаю, чтобы этот год
Был в сто раз лучше предыдущих.
Добра, удачи, всех красот,
Дней ярких, клевых и везучих!
***
Преподнесет пусть Новый год
Счастливых дней круговорот,
Мешок огромного везенья
И ларчик с добрым настроеньем!
***
Новогодняя пора,
Пахнет елкою — ура!
Пусть же будет год пришедший
От успеха сумасшедший!
Поздравления с Новым годом в прозе и картинках
***
С Новым годом. Пусть всё, о чём мечтаешь, исполнится, а год принесет приятные сюрпризы, душевное спокойствие, стабильность, верность, удачу, счастье и успех.
***
Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!
***
В Новый год принято строить планы и ставить цели. Желаю внести в свой список три обязательных пункта: сохранить все то хорошее, что есть, получить то, о чем мечтается и вычеркнуть то, что приносит печаль и грусть.
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С Новым годом! Пусть впереди ждёт много радостных моментов, плодотворных дней, гениальных идей, значительных успехов, приятных встреч и добрых сюрпризов. Желаю здоровья и любви!
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Новый год — время включить режим чуда и запустить программу воплощения грандиозных идей. Желаю не менять настроек до конца года, работать в системе счастья с радостью и интересом!
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Желаю тебе в этот праздник позаимствовать у итальянцев традицию выбрасывать все лишнее и ненужное. Смело и без сожалений расстанься с былыми обидами, плохими мыслями, проблемами и печалями, тогда Новый год непременно будет счастливым и радостным. Поздравляю!
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